Das sind die 4 verrücktesten Studiengänge in Deutschland

Nicht nur die Zahl der Studierenden steigt in Deutschland rasant an, sondern auch die Zahl der Studiengänge. So kann man mittlerweile unglaublich viele verschiedene Dinge studieren. Natürlich gibt es die Klassiker wie Jura oder Lehramt. Es gibt aber auch ganz verrückte Dinge, die man vielleicht so gar nicht erwartet hätte.

Man hat gerade sein Abitur hinter sich gebracht oder ist vielleicht gerade noch mitten drin. In wenigen Monaten muss man aber schon wissen, welchen beruflichen Weg man nun wählt. Natürlich spricht man da schon mal mit Freunden oder der Familie über die Wahl des passenden Studienganges. Regelmäßig hört man da die verrücktesten Sachen darüber, was man eigentlich alles so studieren kann. Aber was sind denn wirklich die bizarrsten Richtungen, die man an einer Universität oder einer Hochschule lernen kann?

Diese kuriosesten Studiengänge

Körperpflege

Du willst mehr über deinen Körper erfahren und wie man ihn richtig pflegt? Dann solltest du dich an der TU Darmstadt einschreiben. Dort gibt es nämlich den Studiengang Körperpflege. Es gehört allerdings ins Lehramtsstudium und du benötigst praktische Erfahrung. Ausbildung oder Praktikum ist dabei egal – nur die Dauer ist entscheidend.

Angewandte Sexualwissenschaft

Bei diesem Studiengang fragt man sich wirklich, wie das Praktikum wohl aussieht? Aber mal Spaß beiseite. Diese Richtung gibt es wirklich und wird an der Hochschule Merseburg angeboten. Es geht dabei nicht um sexuelle Praktiken, sondern um die Sexualität selbst. Das kann durchaus spannend sein.

Promenadologie

Du bist ein großer Fan von Spaziergängen und machst das gern in deiner Freizeit? Dann mach dein Hobby zum Beruf. Du kannst nämlich die Wissenschaft des Spazierengehens an der Hochschule Kassel lernen. Die Wahrnehmung der Umwelt ist dabei ein wichtiger Aspekt. Man geht also nicht nur die ganze Woche über raus und schlendert durch die Gegend.

Angewandte Freizeitwissenschaft

Der Satz, dass man mittlerweile alles studieren könnte, ist zum großen Teil wahr. Denn selbst „Freizeit" und alles, was es umgibt, kann man mittlerweile erlernen. Das ist in Bremen möglich. Hierbei geht es aber auch sehr um die Tourismusbranche.