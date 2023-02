Darum solltest du nach der Intimrasur nie Sex haben

Den Intimbereich wollen die meisten eher glatt – gerade dann, wenn ein Date ansteht. Dann muss der Rasierer her, um Schamhaare zu entfernen. Doch ausgerechnet danach solltest du keinen Geschlechtsverkehr haben, wie nun Forscher berichten.

Du hast ein heißes Date und kannst es kaum noch abwarten. Dann stellst du jedoch fest, dass dein Intimbereich gar nicht rasiert ist – das willst du nun noch schnell ändern. Doch genau das kann vor dem Liebesakt teilweise sogar gefährlich werden. Das Team rund um Matthew D. Truesdale von der University of California in San Francisco hat 7.570 Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren zum Intimbereich befragt. Insgesamt 5674 Personen (76 Prozent) gaben an, sich an den Genitalien zu rasieren.

Beim Rasieren sind Verletzungen möglich

Von den 5674 Personen gaben 25,6 Prozent an, sich dabei schon mal verletzt zu haben – Schnitte sind dabei die häufigste Verletzung. Bei den Jungs passiert es häufig am Hoden oder Penis, bei den Girls eher das Schambein, die Vagina und auch die Innenseiten des Schenkels. Der Grund: Die Haut ist in dem Bereich besonders empfindlich. Deshalb kann es zu Hautirritationen kommen – kleine Pickel, Rötungen, Blutungen und Schnittverletzungen sind nach dem Rasieren im Intimbereich daher keine Seltenheit.

Großes Risiko für Geschlechtskrankheiten

Und genau das kann beim Geschlechtsverkehr gefährlich werden: Ein kleiner Schnitt ist auch eine offene Wunde – darüber kann man sich mit Geschlechtskrankheiten infizieren. Das Risiko für Herpes, Syphilis, Genital- oder Dellwarzen ist daher also höher. Um auf Nummer sicher zu gehen: Warte lieber einen halben oder ganzen Tag. Die Experten empfehlen zudem, sich vor dem Bett gehen zu rasieren. So können kleinere Verletzungen über der Nacht heilen und danach ist auch wieder Geschlechtsverkehr möglich. Nach der Rasur kann man die Haut mit Aloe Vera-Gel, Kokosöl und Cremes mit Panthenol und Zink schützen und auch die Rasierklingen sollten immer ausgetauscht werden.