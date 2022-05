Danny Liedtke: Das sind seine Pläne nach Köln 50667!

Nach 9 Jahren war endgültig Schluss: Danny Liedtke ist bei „Köln 50667“ ausgestiegen! Für die Fans war das ein krasser Schock, denn schließlich zählte der Darsteller zu den Urgesteinen der Soap. Bei KUKKSI hat der Serien-Star jetzt verraten, was seine Pläne nach dem „Köln 50667“-Aus sind.

Danny Liedtke bestätigte vor einigen Wochen sein Aus bei „Köln 50667“. Nach 9 Jahren verabschiedete sich der Darsteller von der Soap. Dazu postete er ein emotionales Statement bei Instagram. Für ihn war der Abschied alles andere als einfach, aber der Darsteller will einen Neuanfang wagen. Doch was sind eigentlich seine Pläne nach dem Serien-Aus?

Danny Liedtke will vorerst Abstand von der TV-Branche

„Ich arbeite jetzt erstmal als Social-Media-Manager. Ich möchte derzeit etwas Abstand von der TV-Branche und will erstmal klarkommen, was ich überhaupt möchte. Längerfristig will ich aber wieder in Richtung Schauspiel gehen. Wie und was weiß ich derzeit aber noch nicht“, sagt Danny Liedtke im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca beim Megapark-Opening auf Mallorca. Zwar will er zunächst etwas Abstand von der TV-Branche, aber in Zukunft will er wieder vor die Kamera zurückkehren – die Fans müssen also nicht ganz auf den Serienliebling verzichten.

Beim Megapark-Opening auf Mallorca traf die ganze Ballermann-Prominenz aufeinander. Könnte er sich auch selbst vorstellen, als Ballermann-Star durchzustarten? „ich könnte mir vorstellen, hier aufzutreten. Aber es ist auch kein Muss. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe." Danny Liedtke ist also für viele Sachen offen, aber lässt alles auf sich zukommen. Und wie fand Danny Liedtke die Stimmung beim Megapark-Opening? „Ich finde die Stimmung mega gut hier, nachdem zwei Jahre wegen Corona nichts gewesen ist. Die Leute haben Bock, wollen feiern und Spaß haben.