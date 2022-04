Danny Liedtke: Emotionale Worte zum Köln 50667-Aus!

Danny Liedtke gehörte zu den Urgesteinen bei „Köln 50667“. Nach 9 Jahren ist der Darsteller jedoch aus der Serie ausgestiegen. Nun meldet er sich in den sozialen Netzwerken in einem emotionalen Statement zu Wort.

Der Darsteller verkörperte in der Daily die Rolle des Kevin. Neun Jahre haben die Fans mit ihm gelitten, geweint und gelacht. Doch nun müssen die Zuschauer von dem beliebten Serien-Star endgültig Abschied nehmen. Denn bei Instagram verkündete er sein Aus bei „Köln 50667“. Der Darsteller war in der Daily seit der ersten Folge dabei.

Danny Liedtke meldet sich bei Instagram zu Wort

„Es war mir eine Ehre über 9 Jahre die Rolle des Kevin Bochows spielen zu dürfen. Ich kann es nicht in Worte fassen wie dankbar ich euch als community für euren Jahrelangen support bin. Über all die Jahre wollte ich nur eins … Menschen zum Lachen bringen und Menschen emotional zu erreichen. Diese Zeit war einfach nur Crazy … Ich habe dieses Projekt gelebt und werde die Zeit nicht vergessen und für immer im Herzen tragen. Nun heißt es Abschied nehmen. Im namen von Kevin Bockow … Sage ich … Macht’s gut und passt auf euch auf. Euer Bodymaster“, schreibt Danny Liedtke bei Instagram.

So reagieren seine Serienkollegen

Auch seine Serienkollegen verabschieden sich von Danny Liedtke. „Immer noch nicht greifbar. Du wirst fehlen. Du bist nicht immer einfach Bro, aber du hast das Herz am rechten Fleck. Liebe für dich. Captain Wahrheit für immer“, schreibt Christoph Oberheide. „Die Zeit danach wird geil! Vertraue auf das Hier und Jetzt“, so Ex-„Köln 50667“-Darstellerin Yvonne Pferrer. „An dieser Stelle Danny: Meinen größten Respekt! Neun Jahre lang etwas so lange durchzuziehen, mit so viel Leidenschaft, mit so viel Liebe, mit so viel Engagement! […] Du hast die Serie wirklich mitgeprägt, du bist ein Teil dieser Serie – krass, dass die Ära jetzt zu Ende geht. Ich wünsche dir auf diesem Weg nur das Beste. Grüße gehen raus!“, meint auch Ex-Darsteller Marc Eggers. Schon gelesen? Köln 50667: Danny Liedtke alias Kevin steigt aus!