Corona: Kommt jetzt der Lockdown für alle?

Macht Deutschland wieder komplett dicht? In dieser Woche könnte die Entscheidung fallen. Nachdem die Infektionszahlen weiter auf Rekordniveau liegen, will die Politik mit neuen Maßnahmen nun durchgreifen.

Bald-Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von „neuen dramatischen Herausforderungen“, wie die Bild-Zeitung meldet. Man werde „alles tun, was nötig ist. Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann“, heißt es weiter. Einen neuen Lockdown hatten insbesondere die Ampel-Parteien ausgeschlossen. Doch wegen der dramatischen Corona-Lage könnte nun doch wieder ein Shutdown drohen.

„Lage kann so nicht bleiben. Modelle zeigen, dass vor Mitte Dezember Welle Höhepunkt nicht erreicht. Bis dahin wären die Krankenhäuser massiv überlastet, viele Menschen tot. Modelle zeigen auch, was jetzt wirken würde. Daher sollten Clubs, Bars, Diskos etc ganz schliessen“, schreibt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Auch müssen 2G\2G+ viel strenger durchgesetzt werden. Ideal wäre jetzt flächendeckende Umsetzung. Sehr hohe Strafen! Bei Ungeimpften brauchen wir auch im Privaten Kontaktbeschränkungen. In Schulen ist die Inzidenz riesig, hier flächendeckende Maskenpflicht und Testungen“, schreibt er weiter.

Einige Politiker fordern einen Lockdown für alle

Laut dem Infektionsgesetz der Ampel-Parteien kann die Gastronomie theoretisch nicht mehr geschlossen werden. Bars und Diskos können jedoch als Freizeiteinrichtungen ausgelegt werden – dann wäre eine Schließung rechtlich umsetzbar. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat bereits von einem Lockdown für alle gesprochen – dieser wird dann nicht nur für Ungeimpfte, sondern auch für Geimpfte gelten. Unionsfraktions-Chef Ralph Brinkhaus forderte in der Welt am Sonntag, dass die Weihnachtsferien für Schüler vorgezogen werden. Ein großes Thema ist auch weiterhin die Impfpflicht. „Wenn du irgendwie mehr tun willst als dein Rathaus oder deinen Supermarkt besuchen, dann musst du geimpft sein", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn. Ungeimpfte könnten demnach auch 2022 vom öffentlichen Leben weiterhin ausgeschlossen sein.