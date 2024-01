Claudia Obert wünscht sich Sahra Wagenknecht und Ricarda Lang im Dschungelcamp!

Das Dschungelcamp bei RTL ging an diesem Freitag in die nächste Runde! Beim Public Viewing von Julian F.M. Stoeckel zum Dschungel-Auftakt kamen zahlreiche Promis – so auch Claudia Obert. Bei KUKKSI verrät die Ex-„Sommerhaus“-Kandidatin, wen sie sich für das Dschungelcamp wünschen würde und weshalb sie selbst nie an der Show teilnehmen würde.

Promi-Auflauf beim Public Viewing von Julian F.M. Stoeckel zum Start vom Dschungelcamp: Zahlreiche Stars haben sich auf dem Red Carpet blicken lassen. Und auch Claudia Obert und ihr Freund Max Suhr haben sich das Event nicht entgehen lassen. Die Unternehmerin hat verraten, welche Kandidaten sie sich für das Dschungelcamp wünschen würde – vor allem einige Politiker würde sie nach Down Under schicken.

„Es gab noch nie einen so tollen Cast wie in diesem Jahr. Es fehlt nur noch Sahra Wagenknecht und Ricarda Lang und dann wäre die Staffel nicht zu toppen. Aber Ricarda Lang hätte man nicht hinschicken können, denn die hätte allen alles weggegessen“, sagt Claudia Obert im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich wünsche mir Leute, die unterhaltsam sind, auch wenn sie den ganzen Tag orientalische Märchen erzählen. Aber einen gewissen Unterhaltungsgrad haben die ja“, so die Unternehmerin.

Darum geht Claudia Obert nicht ins Dschungelcamp

Einen klaren Favoriten auf die Dschungelkrone hat Claudia Obert nicht. „Man kann nicht sagen, wer das Dschungelcamp gewinnt. Wer das weiß, kennt auch die Lottozahlen der nächsten Woche“, so die 62-Jährige. Claudia Obert wurde schon mehrmals für das Dschungelcamp angefragt – das habe sie jedoch abgelehnt. „Ich habe schon mehrmals abgesagt und seit einiger Zeit fragt man mich schon gar nicht mehr. Ich bin dem deutschen Luxus und der Schönheit verschrien – also was soll ich im Dschungel? Damit habe ich nichts zu tun“, verriet sie uns.

Das Dschungelcamp käme für Claudia Obert nicht infrage – die Unternehmerin hat jedoch schon an einigen anderen Reality-Formaten teilgenommen. Zuletzt war sie mit ihrem Freund Max Suhr im „Sommerhaus der Stars" zu sehen. Dazu sagt sie heute: „Wir haben das Kapitel gestrichen. Das ‚Sommerhaus' war für uns nur paar Zahlen mehr auf dem Kontoauszug. Sonst war das für uns nichts weiter."