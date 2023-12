Chips-Trick verbessert Geschmack: Tüte zukünftig auf eine Weise öffnen

Zum gemütlichen Fernsehabend auf dem Sofa gehören die Chips einfach dazu. Oder auch bei einer Party dürfen die Leckereien nicht fehlen. Mit einem Lifehack schmecken die Chips sogar noch viel besser.

Ein Spieleabend mit Freunden, ein Fernsehabend oder doch eine Homeparty: Chips dürfen dabei einfach nicht fehlen. Die Knabbereien tragen schließlich zum Wohlbefinden bei und sind unverzichtbar. Mit einem Lifehack könnten die Chips künftig noch viel besser schmecken – und der ist total einfach.

Dieser Lifehack verbessert den Chips-Geschmack

Mit einer besonderen Methode kann der Geschmack von Chips deutlich verbessert werden. Die Tüte stellt man auf den Kopf und öffnet diese dann – auf den ersten Blick mag das ungewöhnlich klingen. Der Grund dahinter ist jedoch total simpel: Gewürze versammeln sich meist im unteren Bereich der Verpackung. Dreht man diese um und öffnet die Tüte anschließend, verteilen sich diese und verleiht den Chips ein viel besseres Aroma.

Mit diesem Trick verschließt man die Verpackung

Wird die Tüte nicht leer, sollte man diese danach richtig verschließen. Denn nur so behalten die Chips ihr Aroma. Dafür benötigt man aber nicht zwingend einen Gummi oder Clip, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Denn auch hier gibt es einen einfachen Lifehack, um die Tüte luftdicht zu verschließen: Zuerst lässt man die Luft aus der Tüte. Die Ecken der Packung faltet man diagonal zusammen, die Spitzen faltet man anschließend nach hinten, bis kleine „Taschen“ entstehen. Danach wendet man die „Taschen“ – und schon ist die Tüte luftdicht verschlossen. Sollte man jedoch einen Clip im Haus haben, kann man diesen aber dennoch verwenden. Wichtig ist nur, dass die Verpackung luftdicht verschlossen ist – so behalten die Chips ihr Aroma und bleiben knusprig.

Auf die Lagerung kommt es an

Hat man die Packung zu weit aufgerissen, dass man die Tüte nicht mehr luftdicht verschließen kann, hilft auch dieser Lifehack nichts mehr. Es gibt aber einen weiteren Trick: Die Chips sollte man dann in einer Dose aufbewahren, welche verschlossen ist. Im besten Fall eignet sich ein Behälter aus Blech. Auch Plastiktüten mit einem Zipper-Verschluss wären dafür geeignet.

Chips im Ofen aufbacken oder in Rezepte integrieren

Wenn die Chips dennoch zu fad werden oder an Knusprigkeit verlieren, kann man diese auch kurz im Ofen aufbacken. Aber Vorsicht: Die Temperatur sollte man nie zu hoch drehen. Typischerweise reichen 75° Grad und wenige Minuten aus. Alternativ können bereits geöffnete Chips ressourcenschonend in neue Rezepte integriert werden. Bei einem Schnitzel könnte man eine Panade aus Chips. Auch in Salate, Suppen oder Wraps lassen sich diese integrieren.