Calantha Wollny: Sie packt über ihre Familie aus!

Bei einer Großfamilie wie den Wollnys kann es schon mal drunter und drüber gehen. Calantha ist derzeit offenbar nicht gut auf Mama Silvia zu sprechen und packt in einem ausführlichen Statement bei Instagram aus.

Vor rund einer Woche gab es noch viele Glückwünsche zu ihrem Geburtstag. Doch nun muss Silvia Wollny teils heftige Kritik einstecken – und das ausgerechnet von ihrer Tochter Calantha. In einem Statement bei Instagram kritisiert Calantha nun Mama Silvia und den ganzen Wollny-Clan – aber was ist vorgefallen?

Offenes Statement bei Instagram

„Ich möchte, dass sie später eine gute Ausbildung hat, Und ihr Leben so gestalten kann, wie Sie es gerne möchte. Ich finde es traurig, sobald man eine andere Meinung hat in dieser Familie hat, das man direkt fertig gemacht wird nur weil man nicht so sein möchte oder leben möchte, wie sie. Traurig ist es noch gleich dazu das meine Mutter sich über kranke Menschen lustig macht oder dumme Sprüche drückt. Meine Mutter ist kein perfekter Mensch, wie sie sich jedesmal zeigt im fernsehen. Im Gegenteil im Fernsehen zeigt sie, dass sie eine liebevolle Mutter ist, die immer Verständnis, für ihre Kinder hat“, schreibt Calantha Wollny bei Instagram.

Calantha spricht über Mama Silvia und Wollny-Clan

Und weiter: „Genau, diese Wörter würde ich mir wünschen, wie sie sich der ganzen Welt präsentiert. Sobald ich meine Wünsche oder Träume äussere werde ich angeschriehen, Und wenn ich ihr meine Meinung schreibe, weil ich denke, dass sie es dann mal liest und mir zuhört. Werde ich in WhatsApp blockiert. Aber natürlich so, was könnt ihr alles nicht verstehen, denn ihr kennt nur diese perfekte Frau, die nach Manuskript im fernsehen gezeigt wird. Ich werde für ein glückliches Leben kämpfen.! Denn geld macht nicht glücklich.! Sondern Menschen die einen lieben und respektieren.“

Calantha Wollny kritisiert auch das Reality-TV

Und dann packt Calantha auch noch generell über das Reality-TV aus. „Liebe Community. Ich habe mir lange genug eure Kommentare durchgelesen und verstehe Nicht wie ihr so krass auf den Fernsehen reagieren könnt. Wenn ihr euch Filme anschaut, Wisst ihr ja auch, dass es nach einem Skript geschrieben wurde. Und genauso ist das bei uns natürlich auch, das ist nicht das wahre Leben. Viele Sachen werden gesagt, die wir sagen müssen oder spielen müssen. Aber daran seht ihr ja Dass ich schon immer das schwarze Schaf in der Familie war, denn ich habe natürlich nur Szenen im Fernsehen bekommen, Wo ich schlecht dargestellt werde. Was ich traurig finde ist, dass die ganze Welt natürlich dann auf mich rum hackt. Ich bin ja die schlimmste Mutter der Welt aber keiner sieht wieder Alltag mit Kindern und meiner Schwester beispielsweise ist. Niemand hat gesehen, wie eine ganze Woche mit mir und cataleya ist. Wisst ihr, was ich am traurigsten finde? Ich wollte ausziehen. Mein Leben starten mit der kleinen ein Neuanfang beginnen, Dafür gab es natürlich wieder kein Verständnis. Meine Schwester hat sogar eine eigene Wohnung und Nicht einmal ein Kind. Aber wenn es um mich geht, Werden wieder Vorwürfe ausgegraben von meiner Vergangenheit. Niemand kann sagen, dass die Jugend einfach war. Ich gebe zu, dass ich damals viel Scheiße gebaut habe. Aber meine Tochter hat mein Leben um 150 Grad gedreht. Viele schreiben unter meinem Beitrag, dass ich das nicht in die Öffentlichkeit reinziehen soll, aber das gehört nunmal dazu. Viele Menschen haben von mir ein schlechten Eindruck wegen der Öffentlichkeit, weil alles ausgestrahlt wird. Ich kann es niemanden recht machen. Wo ich in meiner Jugend Scheiße gebaut habe, war ich der Sündenbock. Und jetzt wo ich erwachsen bin und mein Leben in den Griff bekommen habe, Erzählt meine eigene Familie Lügen über mich.. Ich finde es einfach traurig, dass ich nie Unterstützung von meiner eigenen Familie bekomme. Ich liebe meine Tochter über alles, Ich würde ihr niemals etwas Schlechtes wollen. Und ich möchte, dass meine Tochter ein besseres Leben wie ich hat, Ich möchte, dass sie echte Freunde kennen lernt, Und keine Freunde bekommt nur weil sie im Fernsehen zu sehen ist. Teil 2 kommt hat leider nicht alles hier hin gepasst.“ Hinweis: Die Rechtschreibung haben wir von dem Post so übernommen.