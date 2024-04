Calantha Wollny hat ihre Tochter seit über zwei Jahren nicht gesehen

Im Dezember 2018 hatte Calantha Wollny ihre Tochter Cataleya auf der Welt begrüßen dürfen. Diese hat sie jedoch seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen, wie sie jetzt selbst bei Instagram offenbarte.

Das Verhältnis zwischen Silvia und Calantha Wollny ist schon länger angespannt. Seit November 2021 lebt die kleine Cataleya bei ihrer Großmutter Silvia Wollny und ihrem Partner Harald Elsenbast. Ein Fan wollte bei Instagram wissen, wann Calantha ihre Tochter zuletzt gesehen hat.

Calantha Wollny und Cataleya haben sich seit zwei Jahren nicht gesehen

„20. November 2021“, antwortet Calantha Wollny auf die Frage des Followers. Das ist über zwei Jahre her. Zudem ist sich die 23-Jährige unsicher, ob ihre Tochter sie überhaupt noch erkennen würde. „Aber falls es nicht so ist, lernt die kleine Maus ihre Mama einfach kennen und ich sie. Die Hauptsache ist, dass sie noch ein wenig in ihrer Kindheit ihre Mama hat – bevor sie irgendwann bei mir vor der Tür stehen muss und ich komplett fremd für sie bin“, so die Tochter von Silvia Wollny. Einem Treffen mit ihrer Tochter blickt sie dennoch positiv entgegen.

So kam es zum Kontaktabbruch zwischen Silvia und Calantha

Aber was steckt eigentlich hinter dem Kontaktabbruch? Zwischen Calantha und ihre Mutter Silvia kam es zwei Monate nach der Geburt von Cataleya zu einer heftigen Auseinandersetzung. Silvia Wollny hat demnach ihre eigene Tochter beim Jugendamt gemeldet, wie RTL berichtet. Demnach wollte sie verhindern, dass Calantha mit ihrer Tochter in eine eigene Wohnung zieht. Die Behörde reagierte sofort und verwehrte Calantha den Kontakt zu ihrer Tochter. Im Februar 2021 kam es erneut zu einem Eklat in der Familie. Und dieser hatte einige Folgen: Calantha ist aus der RTLZWEI-Dokusoap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ausgestiegen.

Auch zuletzt sorgte Calantha Wollny für mächtig Wirbel. Sie warf ihrem Bruder Jeremy-Pascal Wollny sexuelle Belästigung vor. Dieser leitete umgehend rechtliche Schritte ein. „Selbstverständlich habe ich mich gegen die erfundenen Geschichten meiner Schwester juristisch gewehrt. Derzeit laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen meine Schwester aufgrund der falschen und erfundenen Behauptungen“, verriet er in den sozialen Netzwerken.