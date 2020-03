Sebastian Preuss: Bittere Tränen vor laufender Kamera!

In der neuen Staffel von „Der Bachelor“ suchte Sebastian Preuss nach der großen Liebe. Doch im Finale musste er sich der Hottie zwischen Wioleta Psiuk und Diana Kaloev entscheiden – doch keine Lady bekam die letzte Rose. Danach blickte der 29-Jährige auf die Zeit zurück – und brach dabei in Tränen aus.

Während der Staffel von „Der Bachelor“ wurde Sebastian Preuss oft kritisiert. Die Schlagzeilen über eine angebliche Schwan-Attacke machten ihm schwer zu schaffen. „Natürlich habe ich versucht, alles Negative zu ignorieren. Ich habe auch meine Mutter auf Social Media blockiert, damit sie nicht mitbekommt, was für ein Hass auf mich einprasselt. Sie wäre fast zusammengebrochen“, gestand Sebastian Preuss im After-Talk mit Frauke Ludowig.

Sebastian Preuss hat Sponsoren verloren

Die Schlagzeilen haben viele negative Auswirkungen gehabt – Sebastian Preuss musste sich seinen Mitarbeitern verloren, hat außerdem Sponsoren und Werbepartner verloren. „Ich versuche, den Menschen zu helfen. So beleidigt zu werden für Sachen, die nie geschehen sind. Ich habe ein Unternehmen. Ich muss mich vor meinen Mitarbeitern und Kunden rechtfertigen. Ich wusste gar nicht, wie es weitergeht“, gesteht er.

So ging er mit dem Hate um

„Es ist alles gut. Ich finde es auch gut, dass ich mal so einen Hate erlebt habe. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Das hat mich stärker gemacht. Jetzt muss ich ein bisschen weinen, das kommt mir jetzt alles hoch“, so Sebastian Preuss. Und was sagt der Rosenkavalier dazu, dass er in der Show nicht die große Liebe gefunden hat? „Es hat mich traurig gemacht, dass ich die große Liebe nicht gefunden habe. Ich habe wirklich dafür gekämpft, aber vielleicht war ich zu versteift. Heute bin ich nicht mehr so traurig“, verriet der 29-Jährige. Im RTL-Studio traf er nach dem Finale erstmals wieder auf die Girls – böses Blut floss dabei nicht. Mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.