Berlin – Tag & Nacht: Stirbt Peggy in der Feuer-Hölle?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ könnten Joe und Peggy kaum glücklicher sein. Die Blondine hat nämlich erfahren, dass sie schwanger ist und Nachwuchs erwartet. Doch schon kurze Zeit später liegt ihr Glück in Scherben.

Die Bewohner haben gleich einen doppelten Grund zur Freude. Denn es steht nicht nur die WG-Jubiläumsfeier an, sondern auch die Schwangerschaft von Peggy soll gefeiert werden. Alle Bewohner sind total happy und freuen sich riesig für das Paar – nur einer kommt damit absolut nicht klar: Theo kann einfach nicht glauben, dass er Peggy für immer an Joe verloren hat.

Theo brennt die WG an

Kurz nach einer Rede von Joe begibt sich Theo heimlich in die WG. Dort zündet er das Loft an! Was er nicht ahnt: Peggy befindet sich noch in der Wohnung und ist in der Flammen-Hölle gefangen. Theo geht wieder nach unten und tut so, als wäre nichts gewesen. Wenige Augenblicke später gibt es eine riesige Explosion in der Wohnung – Joe stürmt sofort nach oben und bekommt ausgerechnet Hilfe von Theo.

Stirbt Peggy den Serientod?

Um Peggy scheint es nicht gut zu stehen: Peggy ist bewusstlos und atmet nur noch schwach! Nicht nur Joe, sondern auch die anderen WG'ler sind zutiefst fassungslos und erschüttert. Die Blondine schwebt in Lebensgefahr. Das ist aber nicht das einzige Problem: Die Bewohner können nicht mehr in die WG zurückkehren, da diese in Schutt und Arsche liegt. Joe & Co. kommen deshalb vorerst in einem leerstehenden Bordell unter. Doch die Sorge um Peggy ist am größten. Wird sie tatsächlich sterben oder kann sie doch noch gerettet werden? Und fliegt Theo auf, dass er die WG in Brand gesteckt hat?