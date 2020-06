Berlin – Tag & Nacht: Schmidti und Jade geben sich das Ja-Wort!

Schmidti wollte Jade bei „Berlin – Tag & Nacht“ heiraten. Doch sie hatte Zweifel und hat die Zeremonie deshalb kurzfristig abgeblasen. Schmidti ist am Boden zerstört – doch nun kommt alles wieder ganz anders.

Schmidti glaubt, dass Jades Liebe nicht für eine Heirat reicht, während Jade fürchtet, dass er alles wegen seiner Krankheit überstürzt. Doch dann zeigt Mandy ihr Schmidtis Liebesgelübde – und die beiden besiegeln beim Standesamt ihr Glück.

Schmidti ist am Boden zerstört

Für Schmidti bricht die Welt zusammen. Hat Jade die Hochzeit abgesagt, weil sie ihn doch nicht so sehr liebt wie er sie? Tapfer versucht er, seinen Schmerz zu verbergen, aber das gelingt natürlich nicht. Jade leidet mit, doch eine überstürzte Heirat, nur weil er bald sterben könnte, kommt für sie nicht in Frage. Doch als Mandy ihr Schmidtis Liebesgelübde zeigt, begreift Jade, dass Schmidti sie aus Liebe, unabhängig von seiner Gesundheit, jetzt heiraten will.

Es kommt doch zum Ja-Wort

Jade eilt mit Schmidti zum Standesamt und macht sich und ihn damit zu den glücklichsten Menschen der Welt. Und als Krönung des Glücks hat Krätze ein bombastisches Hochzeitsgeschenk für die Frischvermählten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.