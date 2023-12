Berlin – Tag & Nacht: Die Hoffnung von Schmidti zerschlägt sich!

Schmidti und Krätze versuchen in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, den Mädchen eine gemütliche Schlafecke einzurichten, denn das Hausboot muss in der Werft bleiben. Franzi kann die Geste jedoch nicht überzeugen und bringt das Thema „Wohnung“ auf, was schnell zu Streit führt.

Schmidtis Hoffnung, dass sie das Hausboot heute schon wieder haben können, zerschlägt sich leider, denn der Kahn muss für unbestimmte Zeit in der Werft bleiben, um dort gründlich durchgecheckt zu werden. Schmidti und Krätze wollen es daraufhin den Mädels schön machen und richten für sie im Lager eine gemütliche Schlafecke ein. Aber besonders Franzi ist davon überhaupt nicht begeistert. Erneut bringt sie das Thema „Wohnung“ auf den Tisch, woraufhin sie sich mit Schmidti in die Haare gerät.

Schmidti und Franzi geraten aneinander

Der muss allerdings einsehen, dass er auch Franzis Wünsche respektieren muss. Schmidti fürchtet allerdings, dass diese Einsicht zu spät kommt, denn Franzi will vorübergehend bei ihrem Bruder André unterkommen. Für Franzi steht trotzdem fest: Sie liebt ihren Chaoten und braucht einfach nur ein paar Tage Ruhe von allem. Schmidti ist erleichtert, nicht auch noch seine Beziehung auf Grund gesetzt zu haben.