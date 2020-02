Berlin – Tag & Nacht: Olivia bekommt Heiratsantrag von Tim!

Nach wildem Sex mit Ex-Lover Tim bekommt Olivia bei „Berlin – Tag & Nacht“ einen Heiratsantrag von ihm. Als sie ablehnt und Tim im Loft völlig die Beherrschung verliert, eilt Lukasz ihr zur Hilfe – und Olivia triumphiert innerlich. Aber hat Lukasz wirklich Gefühle für sie?

Olivia möchte eigentlich nichts lieber, als ihren Ex Tim nach einer gemeinsamen Rebound-Liebesnacht schnellstmöglich wieder loszuwerden. Doch nachdem sie merkt, wie eifersüchtig Lukasz reagiert, entscheidet sie sich, Tim doch noch eine Weile im Loft zu behalten. Als Lukasz ihr später vorwirft, ihn mit der Aktion nur provozieren zu wollen, verteidigt sie sich stolz und inszeniert die Sache zwischen ihr und Tim als große Liebe.

Tim belauscht das Gespräch

Olivia ahnt nicht, dass Tim das komplette Gespräch belauscht hat und fällt aus allen Wolken, als er sie abends mit einem Heiratsantrag überrascht. Völlig überfordert lehnt sie ab, was Tim nicht verkraftet und einen riesen Aufstand im Loft macht. Nun ist es Lukasz, der den Verschmähten in seine Schranken – und des Lofts verweist. Olivia ist daraufhin sicher: Lukasz will sie! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.