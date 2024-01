Berlin – Tag & Nacht: Mike platzt der Kragen!

Als Amelie von prolligen Plattenbewohnern in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ dumm angemacht wird, platzt Mike der Kragen. Doch nachdem sich einer der Väter als überraschend sympathisch herausstellt, taut Mike in der Platte langsam auf und fühlt sich endlich willkommen.

Mike nimmt sich fest vor, dem Leben in der Platte eine Chance zu geben. Doch als er mitbekommt, wie Amelie von prolligen Plattenbewohnern dumm angemacht wird, platzt ihm der Kragen und er knöpft sich den Kopf der Machobande vor. Dadurch kommt Mike in Kontakt mit dessen Vater Bodo und stellt überrascht fest, dass zumindest der ein netter Kerl ist.

Mike ist endlich in der Platte angekommen

Langsam taut Mike auf, als er auch Bodos Kumpels aus der Platte kennenlernt und die ihn herzlich in ihre Clique integrieren. Vor allem, als die Männer ihm ihre Sportroutine zeigen, ist Mike Feuer und Flamme. So kann er Milla am Ende des Tages auch gut gelaunt berichten, dass er endlich in der Platte angekommen ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.