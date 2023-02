Berlin – Tag & Nacht: Malte will Peggy fertigmachen!

Malte kann Peggy in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach wie vor nicht verzeihen, dass wegen ihr sein Vater gestorben ist. Bei der Beerdigung lässt er erneut seine ganze Wut an ihr raus. Schließlicht droht er ihr sogar. Peggy fragt sich nun: Was hat Malte eigentlich vor?

Peggy erhält von ihrem Anwalt eine für sie gute Nachricht: René hat den verstorbenen Theo belastet. Von daher hat Peggy mit Sicherheit nichts mehr zu befürchten. Dennoch kann sie sich nicht recht freuen. Maltes Schuldzuweisung, dass sie seinen Vater eiskalt umgebracht hat, macht ihr immer noch schwer zu schaffen. Als Malte in Paulas Gegenwart noch einmal seine Drohung, Peggy fertigzumachen, bestätigt, macht sie sich immer größere Sorgen um ihren Neffen. An Theos Beerdigung nimmt Malte außerdem beängstigend emotionslos teil.

Malte ist völlig außer Kontrolle

Währenddessen beschließt Peggy mit schlechtem Gewissen, Theo die letzte Ehre zu erweisen, und verfolgt die Beisetzung zusammen mit Joe aus sicherer Distanz. Doch auf dem Weg zum Auto werden sie von Malte gesehen, der Peggy daraufhin sehr wütend und sehr direkt angeht. Peggy ist anschließend völlig fertig und macht sich große Sorgen. Was hat Malte nun mit ihr vor? Zunächst lässt Malte seiner verzweifelten Wut über Theos Tod freien Lauf und randaliert im Bad.