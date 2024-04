Berlin – Tag & Nacht: Malte explodiert vor Wut!

Auf Joes guten Rat hin beschließt Malte in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, in Zukunft gelassener auf Sascha und Chiara zu reagieren. Doch als er bemerkt, wie die beiden sich annähern, explodiert er vor Wut und lässt seinen gesammelten Frust an seinem Zimmer aus.

Malte glaubt am Morgen schon, dass Chiara endlich von Sascha geheilt ist – doch zu seiner großen Enttäuschung scheint Chiara glücklicher denn je mit Sascha zu sein. Joe bemerkt das und bietet Malte nach dem gemeinsamen WG-Putz an, ihm noch bei ein paar Arbeiten am Bauwagen zur Hand zu gehen. Malte nimmt das Angebot dankbar an, und Joe schafft es durch seine einfühlsame Art, dass Malte sich ihm dabei sogar öffnet und seinen ganzen Frust wegen Chiara und Sascha gesteht.

Joe gibt hilfreiche Tipps

Joe zeigt Verständnis und gibt ihm hilfreiche Tipps, in Zukunft vor Sascha die Ruhe zu bewahren. Und tatsächlich schafft Malte es, beim anschließenden Aufeinandertreffen Sascha cool abblitzen zu lassen. Als Malte später jedoch mitkriegt, wie sich zwischen Sascha und Chiara Sex anbahnt, hat er seine Wut nicht länger unter Kontrolle und reagiert sich in seinem Zimmer ab. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.