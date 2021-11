Berlin – Tag & Nacht: Katastrophe vor der Geburt von Lynn!

Kurz vor der Geburt ist Lynn in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ganz und gar nicht in Weihnachtsstimmung. Krätze will trotzdem ein Fest für sie organisieren. Doch der eigens engagierte Weihnachtsmann entpuppt sich als Katastrophe. Nun muss sich Krätze etwas einfallen lassen.

Als Krätze morgens klar wird, wie wenig Lynn sich wegen ihrer bevorstehenden Geburt auf Weihnachten freut, will er alles daransetzen, ihr zumindest ein schönes, verfrühtes Fest zu organisieren. Dafür legt er sich mächtig ins Zeug. Zu einem Spottpreis engagiert er sogar einen Weihnachtsmann. Dieser entpuppt sich allerdings als ein dem Alkohol in besonderem Maße nicht abgeneigter Widerling, der Emmi fies anbaggert.

Überraschung von Krätze wird zum Desaster

Obendrein drückt er Lynn ziemlich dumme Sprüche. Krätzes eigentlich gut gemeinte vorweihnachtliche Überraschung wird daher zu einem echten Desaster. Lynn ergreift schließlich die Flucht. Dennoch kriegt es Krätze hin, sie mit einem emotionalen Gespräch wieder einzufangen. Somit kann das kleine Fest am Ende doch noch stattfinden. Als am Abend auch noch Schmidti nach einem kurzen Missverständnis vor der Tür steht, ist die Hausboot-Familie wieder vereint. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.