Berlin – Tag & Nacht: Jannes greift wieder zu Drogen!

Jannes und Emmi könnten bei „Berlin – Tag & Nacht“ eigentlich kaum glücklicher sein. Doch nun ziehen dunkle Wolken auf: Emmi hat eine Affäre mit Basti! Daraufhin trennt sich Jannes von ihr und nimmt wieder Drogen.

Die beiden gelten mittlerweile als das Traumpaar bei BTN. Doch Emmi begeht einen schweren Fehler und lässt sich auf eine Affäre mit Basti an. Das bekommt Jannes später mit und ist außer sich! Er ist am Boden zerstört und zieht Konsequenzen: Mit Emmi zieht er einen Schlussstrich!

Jannes war drogenabhängig

In der Daily hatte Jannes eine krasse Drogen-Vergangenheit hinter sich. Wir alle erinnern uns: Damals hatte er sein Leben absolut nicht mehr im Griff und geriet mit Zoe auf die schiefe Bahn. Aufgrund der Trennung mit Emmi hat er einen Rückfall und greift erneut zu Rauschmittel. Stürzt er nun wieder komplett ab?

Benjamin Mittelstädt spricht über die Dreharbeiten

Benjamin Mittelstädt verkörpert die Rolle des Jannes. Damals hat er mit uns exklusiv über die Drogen-Story gesprochen. „Bei meiner Rolle Jannes war es der Fall, dass man irgendwann nicht mehr merkt, dass man ein Problem hat – und das ist das Gefährliche an der Sache. Man denkt, dass man jederzeit damit aufhören kann, aber das ist eben nicht so. Das ist ein schleichender Prozess und wird vor allem im jungen Alter unterschätzt. Jannes hatte Drogen genommen, die sich Legal Highs nennen. Ich habe mich schlau gemacht und gelesen, dass viele Schüler damit schon Erfahrungen hatten, was mich sehr erschrocken hat. Die sind extrem gefährlich“, erzählte Benjamin Mittelstädt im Jahr 2018 in einem Interview mit KUKKSI.

„Die Story zu spielen, war eine echte Herausforderung für mich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das drehen durfte und auch das Team vor und hinter der Kamera war super. Über die vielen positiven Kommentare freue mich sehr“, so der Darsteller weiter. Die dramatischen Folgen rund um seinen Drogen-Rückfall zeigt RTLZWEI in den neuen Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ schon bald um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.