Berlin – Tag & Nacht: Hiobsbotschaft für Amelie!

Amelie entflieht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ dem Plattenbau-Alltag dank eines Bio-Ferienprojekts der Schule. Ihren einzigen Trost findet sie bei Jonas. Doch als ihr Lehrer ihr wegen der Entfernung einen Schulwechsel nahelegt, wächst Amelies Frust aufs Neue.

Amelie hält es im Plattenbau nicht länger aus und nimmt freiwillig am Bio-Ferienprojekt ihrer Schule teil. Sie ist froh, Jonas an ihrer Seite zu haben, vor dem sie sich über ihr neues Leben auskotzen kann. Für einen Moment kann sie ihre Probleme vergessen, doch als Lehrer Thömmes ihr wegen der Entfernung einen Schulwechsel ans Herz legt, lässt sie ihren Frust an dem Pädagogen aus.

Amelie befürchtet das Schlimmste

Amelie befürchtet nämlich traurig, dass ihre Clique die räumliche Distanz nicht überstehen wird. Umso gerührter ist sie, als ihre Freunde sie in ihrem neuen Zuhause überraschen, um mit ihr zu chillen. Erleichtert glaubt nun auch Amelie, dass sie es in der Platte aushalten kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.