Berlin – Tag & Nacht: Feuer-Drama! Steht die WG vor dem Aus?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ verkünden Joe und Peggy, dass sie Nachwuchs erwarten. Doch schon wenige Augenblicke später liegt ihr Glück in Scherben: In der WG ereignet sich ein Feuer-Drama! Müssen die Bewohner nun alle ausziehen?

Erst vor einigen Tagen tauchte Theo wieder in Berlin auf. Ihm wurde klar: Er hat noch immer Gefühle für Peggy! Deshalb legt er sich sogar mit Joe an. Doch dann macht er der Blondine klar, dass er den Kampf um sie nicht aufgeben will. „Du bist die Frau meines Lebens und die Liebe meines Lebens und ich weiß, dass du das auch möchtest“, sagt Theo zu seiner Ex. Er hat sie sogar auf ein Date eingeladen – davon zeigte sich Peggy jedoch nicht begeistert.

Theo brennt die WG an

Eigentlich hat die WG allen Grund zum Feiern. Denn die Bewohner schmeißen zum zehnjährigen Jubiläum eine riesige Sause. Bei der Party verkünden Joe und Peggy, dass sie ein Baby erwarten und sind überglücklich. Die Mitbewohner freuen sich über die tollen Nachrichten – nur einer nicht. Denn Theo kann nicht verkraften, dass er Peggy anscheinend für immer verloren hat und schwört Rache.

Müssen die Bewohner aus dem Loft ausziehen?

Deshalb legt er ein Feuer in der WG – ohne zu wissen, dass sich darin wohl noch Peggy befindet. Die Blondine befindet sich danach im Todeskampf – aber wird sie das Feuer-Drama wirklich überleben? Und wie sieht es mit ihrem Baby aus? Kurze Zeit später kommt Peggy in ein Krankenhaus – wie es wirklich um sie und ihr ungeborenes Baby steht, ist noch ungewiss. Die WG scheint zerstört zu sein – müssen die Bewohner nun ausziehen? Joe scheint jedenfalls völlig am Ende zu sein und steht vor dem finanziellen Ruin. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI bald um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.