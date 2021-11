Berlin – Tag & Nacht: Denny macht gleich zwei Girls klar!

Denny findet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, dass Dean zum Pantoffelhelden geworden ist. Um ihm die Vorzüge des Single-Lebens zu demonstrieren, bringt Denny zwei junge Frauen, die er aufgerissen hat, mit nach Hause. Doch das Ganze endet in einer peinlichen Situation.

Denny macht sich morgens über Dean lustig, der via Fernverbindung Olivia in Brasilien hinterherschmachtet. Er findet, dass Dean inzwischen ein richtiger Beziehungspantoffelheld ist, was der allerdings ziemlich cool und gelassen an sich abperlen lässt. Er genießt seine Beziehung und ist überzeugt, dass Denny sich insgeheim auch nach etwas Ähnlichem sehnt. Denny leugnet das jedoch entschieden und lobt sein ungezwungenes Single-Leben über den grünen Klee. Kurz darauf will er seinen Worten Taten folgen lassen und macht sich daran, gleich zwei Mädels aufzureißen.

Denny sperrt sich nach einer Stripeinlage nackt aus

Tatsächlich ist er mit seinem Vorhaben durchaus erfolgreich. Er lädt die beiden Schönheiten zu sich nach Hause ein, wo er protzig Dean seinen Erfolg unter die Nase reibt. Doch das böse Erwachen folgt, als Denny nach einer kleinen Stripeinlage nackt und ausgesperrt auf dem Balkon landet. Die jungen Damen wollten ihm nur eine Lektion erteilen. Der beschämte Denny muss von Dean befreit werden und gesteht diesem gegenüber schließlich ein, dass er sich hin und wieder wirklich wünscht, einfach eine schöne, unkomplizierte Beziehung zu haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.