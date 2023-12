Alexis Bledel: Riesige Sorge um den Gilmore Girls-Star!

Alexis Bledel wurde vor allem durch die Serie „Gilmore Girls“ bekannt. Ein neues Foto versetzt die Fans jedoch in große Sorge. Denn auf einem Schnappschuss wirkt die Schauspielerin sehr zerbrechlich.

Mit „Gilmore Girls“ gelang Alexis Bledel im Jahr 2000 der große Durchbruch. In der erfolgreichen Serie verkörperte die Schauspielerin bis zum Jahr 2007 die Rolle der Musterschülerin Rory Gilmore. Eigentlich könnte alles perfekt sein – ein Foto sorgt jedoch für große Spekulationen.

Alexis Bledel wirkt auf Foto abgemagert

Bei Instagram ist ein Foto von Alexis Bledel gemeinsam mit den Schauspielerinnen America Ferrera, Blake Lively und Amber Tamblyn aufgetaucht, was bei den Fans große Sorgen auslöst. Denn die „Gilmore Girls“-Darstellerin wirkt auf dem Foto sehr abgemagert. „Alexis sieht nicht gut aus“, schreibt ein Follower. „Sorgt sich noch jemand außer mir, weil sie so dünn geworden ist?“, heißt es in einem anderen Kommentar. „Ich habe den Großteil meines Lebens mit Anorexie gekämpft und war direkt um sie besorgt, als ich sie sah“, so ein anderer User. Kurz danach dürfte sie aber ihre Community wieder beruhigt haben. Denn auf weiteren Schnappschüssen mit ihren Freundinnen wirkte sie dagegen nicht abgemagert oder krank.

Ob sie wirklich abgemagert ist, darüber kann man nur spekulieren – es kann auch eine ungewöhnliche Foto-Perspektive gewesen sein. In den vergangenen Jahren hat sich die Schauspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das hatte wohl auch private Gründe: Vor rund 1,5 Jahren wurde die Trennung von Vincent Kartheiser bekannt. Einer ihrer letzten nennenswerten Filme war der Thriller „Crypto – Angst ist die härteste Währung“ aus dem Jahr 2019.