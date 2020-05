Berlin – Tag & Nacht: Basti und Emmi haben eine Affäre!

Eigentlich ist Emmi mit Jannes bei „Berlin – Tag & Nacht“ zusammen. Doch dann beginnt sie eine Affäre mit Basti. Nachdem das Jannes rausbekommt, scheint die Situation komplett zu eskalieren.

Zuletzt waren die Fronten zwischen Emmi und Jannes etwas verhärtet – ganz so gut lief es zwischen dem Paar nicht mehr. Erst kürzlich hatte Emmi sogar eine Affäre mit Nachbarin Nina und Jannes flirtete mit Vivi. Nun geht Emmi erneut eine Affäre ein – und das ausgerechnet mit Basti!

Emmi und Basti starten eine Affäre

Emmi macht ein Fotoshooting und will damit Jannes überraschen. Doch er zeigt sich davon überhaupt nicht begeistert – Emmi geht daraufhin ins Fitnessstudio. Im Body Burn fällt ihr auf, dass sie ein Foto verloren hat. Das ist aber nicht ganz der Fall, denn Basti hat sich ein Bild heimlich eingesteckt. Dann befriedigt er sich später selbst in der Dusche. Als Emmi dazu kommt, lässt sie ihren Bademantel fallen und verhilft ihm zum Höhepunkt. Basti findet Emmi total heiß – sie ihn womöglich auch? Denn das war erst der Anfang. Später starten die beiden nämlich eine Affäre in einem Videochat.

Drogen-Rpckfall bei Jannes

Später bekommt das auch Jannes mit. Als er davon erfährt, gibt es für ihn kein Halten mehr: Er macht Schluss mit Emmi! Die Trennung scheint ihn so krass mitzunehmen, dass er wieder zu Drogen greift. Erleidet Jannes etwa einen Rückfall und stürzt wieder komplett ab? Wir erinnern uns: Damals ist er zusammen mit Zoe komplett den Drogen verfallen. Erneut wird er von beängstigenden Wahnvorstellungen heimgesucht. Emmi hält es unterdessen im Loft nicht mehr aus und zieht aufs Hausboot. Und dann erfährt sie auch noch, dass Schmidti sterben wird – wie sie daraus wohl reagieren wird? Das zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht".