„Berlin – Tag & Nacht“: Basti gesteht Betrug!

Basti gesteht Katy in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, dass er Rick noch nicht wegen des Lottogewinns angesprochen hat, als Sina und Noah plötzlich dazukommen. Die zwei zeigen jedoch überraschend Verständnis für ihren Ziehvater und ermutigen ihn zu einer Aussprache mit Rick.

Basti will Rick alles zurückgeben

Als Noah es sogar anerkennend honoriert, dass Basti ja schließlich doch die Wahrheit gesagt hat und Rick alles zurückgeben will, fasst Basti sich ein Herz und sucht nochmal das Gespräch mit Rick. Der nimmt zu Bastis Erleichterung dessen Entschuldigung an und geht sogar noch einen Schritt weiter: Großzügig bietet er Basti die Hälfte des Gewinns an, womit dieser nicht gerechnet hätte, aber dankbar annimmt. Basti will sich daraufhin sofort mit seinem Anwalt wegen des Lofts in Verbindung setzen, doch der ist nicht erreichbar…