Berlin – Tag & Nacht: Amelie geht Lennart aus dem Weg!

Amelie will sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht länger runterziehen lassen und meidet Lennart nach dem Kuss am Bauwagen. Doch der gibt nicht auf und sucht das Gespräch mit ihr – vergeblich. Amelie hingegen flüchtet sich in Saschas Arme, der ihr Sicherheit gibt.

Lennart ist eifersüchtig

Sie jedoch weist ihn ziemlich schroff zurück. Verunsichert sucht sie anschließend wieder den Beistand von Sascha. Währenddessen ist Lennart fast am Durchdrehen vor Eifersucht. Amelie hingegen, die von all dem nichts ahnt, fühlt sich in Saschas Gegenwart sicher und geborgen.