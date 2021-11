Beatrice Egli: Die Sängerin hat Corona!

Immer wieder werden neue Höchststände an Infektionszahlen gemeldet. Und auch einige Stars bleiben davon nicht verschont: Beatrice Egli hat sich mit Corona infiziert! Die Sängerin hat nun ein aktuelles Gesundheitsupdate gegeben.

Beatrice Egli ist positiv auf Corona getestet worden und befindet sich derzeit in Quarantäne. Das teilte die Sängerin jetzt bei Instagram mit. „Leider musste ich in den letzten Tagen schon einige Termine absagen und kann auch heute nicht in Gais auf der Bühne stehen, auch wenn ich mich schon sehr darauf gefreut habe“, beginnt Beatrice Egli ihr Statement.

Beatrice Egli wurde positiv auf Corona getestet

„Wie so viele andere zur Zeit, wurde auch ich positiv auf das Corona-Virus getestet. Es geht mir aber gut, ich habe einen sehr milden Verlauf. Trotzdem muss ich jetzt noch ein paar Tage in Quarantäne verbringen. Ich hoffe aber so sehr, dass wir uns ganz bald wiedersehen und gemeinsam feiern und lachen werden! Bis dahin passt auf euch auf und bleibt gesund!!“, teilte die Ex-DSDS-Gewinnerin weiter mit.

Beatrice Egli gehe es sehr gut und habe einen milden Verlauf. Unter dem Post befinden sich zahlreiche Genesungswünsche – nicht nur von Fans, sondern auch von anderen Kollegen. In einem Video erklärt die „Mein Herz“-Interpretin dann noch: „Ja, die Corona-Zahlen steigen und ich gehöre dazu. Ich weiß, wir werden uns wiedersehen. Und wir werden uns wieder in die Arme schließen. Und das hoffentlich bei bester Gesundheit für uns alle.“ Schon gelesen? Beatrice Egli mittendrin: Feuer-Inferno im Europa-Park Rust!