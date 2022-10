Bauer sucht Frau 2022: Das sind die Kandidaten!

Elf Landwirte und Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta suchen in diesem Jahr bei „Bauer sucht Frau“ die Liebe ihres Lebens. KUKKSI stellt die Landwirte der diesjährigen Staffel vor.

Beim großen Scheunenfest stellt Inka Bause den anwesenden Landwirten ihre Auserwählten Frauen und Männer vor. Doch wer sind am Ende die Auserwählte, die zur Hofwoche eingeladen werden? Und was ist bei Theo los? Warum ist der Viehwirt am Ende des Abends alleine?

Das sind die Landwirte bei „Bauer sucht Frau“

Loretta

Alter: 32

Sternzeichen: Wassermann

Region: Nordbaden, Baden-Württemberg

Betrieb: Mischbetrieb mit Naturschutzflächen und Moor

20ha Grün- und Ackerland

5 Pferde, 12 Esel, 200 Schafe, 70 Ziegen, 20 Hühner,

10 Gänse, 5 Hunde

Bäuerin im Haupterwerb, Pferdewirtschaftsmeisterin mit Schwerpunkt Landschaftspflege

Umfeld: Lebt mit ihren Eltern und der Oma 1km vom Hof entfernt

Loretta ist gelernte Pferdewirtschaftsmeisterin und lebt mit ihren Eltern Ilona (63) und Gerhard (63) und ihrer Oma Margrit (84) auf einem Hof in Nordbaden. Hier versorgt die 32-Jährige neben Schafen, Ziegen, Hühnern, Gänsen und Eseln auch fünf Pferde, die sie auch gern als Familienmitglieder bezeichnet. „Meine große Passion ist die Landschaftspflege mit Pferden. Soweit es geht, machen wir alles tierisch ohne Maschinen. Wenn ich sehe, wie sich die Pferde einbringen und mitarbeiten, das finde ich wunderschön.“

In ihrer Freizeit ist Loretta eine echte Sportskanone: sie fährt Rennrad, geht gern Schwimmen und Laufen. Es dürfen aber auch ein paar PS mehr sein. „Eine ganz große Leidenschaft ist meine Harley, ich fahre unglaublich gern Motorrad.“ Obwohl die 1,67 Meter große Landwirtin immer gut beschäftigt ist, erlebt Loretta auch viele einsame Momente. Sie hofft einen Mann zu finden, der „aktiv ist wie ich, mir aber auch eine starke Schulter zum Anlehnen bietet. Einen Partner, der mit mir lacht und mit mir weint, einfach jemand mit dem ich ganz viel Spaß haben kann.“ Wenn der Zukünftige dann noch genauso von einer großen Hochzeit träumt wie Loretta, wäre ihr Glück perfekt.

Theo

Alter: 58

Sternzeichen: Wassermann

Region: Eifel, Nordrhein-Westfalen

Betrieb: Mischbetrieb

130ha Grün- und Ackerland

75 Milchkühe, 40 Nachzucht, 40 Mastbullen, 1 Hahn, 4 Katzen

Bauer im Haupterwerb, Viehwirt

Umfeld: Lebt mit seiner Mutter auf dem Hof

Theo lebt mit seiner Mutter auf einem Vierseitenhof in der Eifel. Der 58-Jährige kümmert sich im Haupterwerb um 155 Rinder und Hahn Poppie. Auch 130ha Grün- und Ackerland nennt er sein Eigen. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mir gefällt einfach die Freiheit, die Unabhängigkeit, dass ich am Ende des Monats sehen kann, was ich geschafft habe. Da bin ich sehr stolz drauf.“

In seiner Freizeit fährt Theo gern Motorrad und ist aktiv in einer Wandergruppe. Seine größte Leidenschaft ist jedoch das Tanzen. „Ich bin Schlagerfan und tanze Discofox. Ich hab schon so manche Schuhe durchgetanzt.“ Seit zwei Jahren ist der 1,76 Meter große Landwirt nun schon allein. „Ich vermisse im Moment am meisten Gespräche und auch menschliche Nähe.“ Seine Traumfrau wünscht sich Theo „ein bisschen flott und spontan. Sie soll gern was unternehmen, ehrlich sein und verlässlich.“

Michael K.

Alter: 28

Sternzeichen: Zwilling

Region: Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen

Betrieb: Milchviehbetrieb- und Zucht

30ha Grünland, 5ha Wald, 100 Rinder, 25 Zuchtbullen, 20 Milchkühe

Bauer im Nebenerwerb, Fleckviehzüchter

Umfeld: Michael lebt 6 km vom Hof entfernt in einer Wohnung, auf dem Hof leben seinen Eltern und seine Oma

Michaels Hof liegt mitten im Bergischen Land. Den Betrieb mit Schwerpunkt Fleckviehzucht führt der 28-Jährige zusammen mit seinen Eltern Marita (56) und Stefan (58) im Nebenerwerb. Die Familie kümmert sich hier neben 30ha Grünland und 5ha Wald auch um 145 Rinder. „Meine Tiere sind mir sehr wichtig, sie haben auch alle Namen, wenn ich mich auf die Wiese stelle, werde ich quasi plattgetrampelt, weil die alle kuscheln wollen.“

Wenn der 1,97 Meter große Landwirt nicht gerade auf dem Hof unterwegs ist, geht er seiner zweiten großen Leidenschaft nach: dem Tanzen. Ob Standard, Disco-Fox, Garde oder Männerballett: „Ich tanze schon immer, seit ich klein bin.“ Michael sucht die Liebe seines Lebens – egal ob Mann oder Frau: „Ich suche einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte.“ Was Michael besonders am Herzen liegt ist, dass der oder die Zukünftige am Hofleben interessiert ist. „Mir fehlt im Leben der passende Mensch, der mir viel entgegenbringt und dem ich das auch zurückgeben kann. Das wäre der größte Traum, wenn das wahr werden würde.“

Arne

Alter: 31

Sternzeichen: Stier

Region: Göttingen, Niedersachsen

Betrieb: Milchviehbetrieb, Molkerei mit Direktvermarktung, Biogasanlage, 170ha Grün- und Ackerland, 200 Milchkühe, 160 Rinder und Kälber, Bauer im

Haupterwerb, Milchbauer/Käsebauer

Umfeld: Lebt mit seinen Eltern, der Oma und seinem Bruder auf dem Hof

In Niedersachsen lebt und arbeitet Arne. Zusammen mit seinen Eltern Andreas (57) und Susanne (57) und Bruder Timo (27) betreibt er einen Milchviehbetrieb mit etwa 360 Kühen, Rindern und Kälbern. Im letzten Jahr eröffnete der studierte Agrarwissenschaftler zusätzlich eine Hofkäserei. „Gute Nahrungsmittel zu schaffen, macht mir Spaß und positive Rückmeldungen von den Leuten zu bekommen, das freut einen natürlich zusätzlich.“ Der 1,86m große Haupterwerbsbauer geht ganz in seiner Arbeit auf und verbringt selbst seine wenige Freizeit auf dem Hof. „Die Käserei aufzubauen, die Direktvermarktung so voranzubringen, da blieb nur wenig Zeit für Hobbys. Das war einfach immer mein Traum.“

Bei all der Arbeit blieb die Liebe bisher auf der Strecke. Seit drei Jahren ist Arne allein und wünscht sich nun eine Frau an seiner Seite, die auch Interesse an der Landwirtschaft hat. „Sie kann gerne einen anderen Beruf haben, aber wenn sie Lust hätte sich einzubringen, dass wir die Käserei zusammen weiterentwickeln, das wäre toll.“ Die Zukünftige sollte außerdem ein natürlicher Typ sein, begeisterungsfähig, verlässlich und humorvoll.

Erik

Alter: 31

Sternzeichen: Krebs

Region: Orlatal, Thüringen

Betrieb: Mischbetrieb, 5,5ha Grün- und Ackerland

2 Kühe, 2 Kälber, ca. 30 Hasen, 25 Hühner, Hobbybauer

Umfeld: Lebt mit seiner Tante auf dem Hof, seine Eltern wohnen nebenan

Erik versorgt auf seinem Hof in Thüringen Kühe, Hasen und Hühner. Den Betrieb hat der hauptberufliche Rettungssanitäter vor sechs Jahren von seinem Opa geerbt und führt ihn seitdem als Hobby weiter. „Bevor ich morgens zu Arbeit fahre, gehe ich immer erst in den Stall, um die Tiere zu füttern. Das ist jedes Mal ein schöner Start in den Tag.“

Neben der Landwirtschaft spielt Erik gerne Fußball und tanzt im Karnevalsverein. Außerdem liebt der Thüringer das Kochen. „Das ist ein sehr großes Hobby von mir, am liebsten so aufwendig wie möglich, also jede Art von Braten. Und Kartoffeln müssen auch immer sein, gestampft, gebacken, geröstet, egal. Hauptsache lecker.“ Seit zwei Jahren sehnt sich der 1,91m große Landwirt nach einer Partnerin, die ihr Leben mit ihm auf dem Hof teilen möchte. „Eine Frau mit ein paar Rundungen, eher der natürliche Typ, der zum Lachen nicht in den Keller geht, sowas suche ich.“ Und vielleicht erfüllt sich dann auch Eriks sehnlichster Wunsch: „Ein Stall voller Kinder.“

Jörg

Alter: 49

Sternzeichen: Jungfrau

Region: Vogelsberg, Hessen

Betrieb: Ammenkuhhaltung, 44ha Grün- und Ackerland, 10 Kühe, 20 Nachzucht, 1 Hund , Bauer im Nebenerwerb, Ammenkuhhalter

Umfeld: Lebt mit seinen Eltern auf dem Hof

In Hessen lebt und arbeitet Ammenkuhhalter Jörg. Im Nebenerwerb versorgt er hier zehn Kühe und deren Nachzucht. Schon von klein auf saß er beim Opa auf dem Traktor, hat die Landwirtschaft sprichwörtlich im Blut: „Ich könnte nie in der Stadt leben. Für mich gibt es nichts Schöneres als die Natur, die Tiere und das Miteinander.“ In seiner Freizeit ist Jörg bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, geht wandern oder dekoriert seine Wohnung nach Jahreszeiten um: „Ich finde, das gehört einfach dazu. Man muss sich wohlfühlen, wenn man zuhause ist.“ Die meiste Zeit verbringt der 1,88m große Hesse jedoch mit seinem 9-jährigen Sohn, der jedes zweite Wochenende bei ihm lebt. „Mein Sohn gehört zu mir. Mich gibt’s nur im Doppelpack.“

Seit zwei Jahren ist Jörg Single, was auch an seiner Schüchternheit liegt: „Eine Frau einfach so anzusprechen, das trau ich mich nicht. Vielleicht ist Bauer sucht Frau für mich da der beste Weg.“ Mit seiner Zukünftigen möchte Jörg gemeinsam wandern gehen und vor allem kuscheln. „Ich vermisse die Zweisamkeit, dass man zusammen etwas unternimmt und gemeinsam Spaß hat!“ Seine Traumfrau sollte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und ihn gerne in der Küche unterstützen, denn „Ich kann zwar was warm machen, aber der große Koch bin ich nicht.“

Maik

Alter: 30

Sternzeichen: Fische

Region: Nordfriesland, Schleswig-Holstein

Betrieb: Rindermastbetrieb

45ha Grünland

80 Rinder, 80 Nachzucht

Bauer im Nebenerwerb, Rindermastwirt

Umfeld: Lebt mit seinen Eltern auf dem Hof

In Schleswig-Holstein kümmert sich Maik auf 45ha Grünland um seine Kühe und Kälber. „Es war schon immer klar, dass ich den Hof weiter machen werde und die Landwirtschaft übernehme. Ich war schon bei Oma und Opa immer mit dabei. Die Arbeit hat mir immer gefallen. Da kommt nichts anderes in Frage.“

Seine Freizeit verbringt der 30-Jährige oft auf Rädern, entweder bei ausgedehnten Fahrradtouren an die Nordsee oder bei Spazierfahrten mit seinen Oldtimer-Traktoren. Den Tag lässt er gern in geselliger Runde mit seinen Freunden oder auf der Couch bei einem spannenden Film ausklingen.

Mit den Frauen hatte Maik bisher wenig Glück: er hatte noch nie eine richtige Beziehung. Wichtig ist dem 1,99m großen Landwirt, dass seine Partnerin aufgeschlossen und familiär ist: „Eine Frau, die endlich ein bisschen Schwung und Pep auf den Hof und in mein Leben bringt, das wäre schön.“

Martin

Alter: 56

Sternzeichen: Schütze

Region: Oberallgäu, Bayern

Betrieb: Bio-Heumilchbetrieb

67ha Grünland, 24ha Naturschutzflächen

18 Milchkühe, 15 Nachzucht, 10 Ochsen, 1 Stier

Bauer im Haupterwerb, Biobauer / Heumilchbauer

Umfeld: Wohnt im Hotel auf dem Hof in eigener Wohnung. Tochter, Sohn, Mutter und Bruder wohnen im Bauernhaus nebenan.

Im Oberallgäu, auf über 1000 Meter Höhe, liegt der Biobetrieb von Martin. Hier bewirtschaftet er 67ha Grünland und kümmert sich um insgesamt 50 Rinder. Vor 22 Jahren hat der Haupterwerbslandwirt seinen Hof auf Bio umgestellt. „Ich wollte einfach mehr mit der Natur im Einklang leben und sehen, wie alles wächst, ob Tier, ob Pflanze, ohne Chemie. Mein Hof ist für mich Heimat, ich bin hier aufgewachsen und will alles weiter optimieren.“

Nach getaner Arbeit entspannt Martin beim Motorradfahren, in seiner Musikkapelle, in der er Flügelhorn spielt oder beim Skifahren. Das möchte er allerdings gern wieder mit einer Partnerin teilen und nicht mehr allein durchs Leben gehen. Der 1,72m große Familienmensch vermisst seit drei Jahren eine Frau an seiner Seite. „Einfach gemeinsame Dinge erleben, Ausflüge machen, die Arbeit hinter sich lassen, dass Miteinander, das vermisse ich am meisten.“ Martins Traumfrau sollte aufgeschlossen und aktiv sein. Mit Humor könnte sie den Landwirt am meisten beeindrucken.

Max

Alter: 26

Sternzeichen: Skorpion

Region: Kusel, Rheinland-Pfalz

Betrieb: Bio-Ackerbau und Grünland

250ha Grün- und Ackerland

140 Rinder, 10 Schafe, 10 Hühner, 5 Ziegen

Bauer im Nebenerwerb, Jungbauer

Umfeld: Lebt mit seinen Eltern und seinen Brüdern auf dem Hof

Max betreibt mit seinen Eltern Alexandra (56) und Armin (58) sowie seinen zwei Brüdern einen Mischbetrieb mit 250ha Grün- und Ackerland, Rindern, Schafen, Hühnern und Ziegen. „Ich bin aber eher der Acker-Typ“, sagt der 26-Jährige. Deshalb betreibt der Landwirt seit vier Jahren noch einen eigenen ökologischen Ackerbaubetrieb. „Die Bio-Landwirtschaft mache ich, um die Welt damit ein Stückchen besser zu machen. Das liegt mir sehr am Herzen.“

Der Pflanzenanbau ist gleichzeitig auch sein größtes Hobby: „Ich möchte mit meinen Produkten wie Kräutern herausstechen und probiere gerne Neues, statt einfach nur im Trott weiterzumachen.“ Seine zweite Passion ist das Skifahren. „Wenn meine Partnerin das noch mitmachen würde, das wäre sehr cool.“ Max hatte noch nie eine richtige Beziehung. Seine Traumfrau sollte lustig und spontan sein. Warum es bisher nicht geklappt hat, erklärt er sich so: „Ich bin sehr schüchtern und gehe schwer auf fremde Menschen zu.“ Der Jungbauer möchte gerne jetzt schon die Frau fürs Leben kennenlernen. „Rumdaten ist für mich Zeitverschwendung. Ich möchte am liebsten mit meiner ersten Beziehung auch alt werden.“

Michael

Alter: 52

Sternzeichen: Stier

Region: Stade, Niedersachsen

Betrieb: Landwirtschaft mit Rindermast

7ha Grün- und Ackerland

4-10 Angusrinder, 15 Hühner

Bauer im Nebenerwerb, Rinderhalter

Umfeld: Lebt allein auf dem Hof

In Niedersachsen lebt Michael auf seinem Betrieb mit Rindern und Hühnern. Der kaufmännische Angestellte hat sich vor zehn Jahren mit dem Bauernhof einen Traum erfüllt. „Ich mag schon immer den Geruch von Erde, den Umgang mit den Tieren. Dass ich nach einem stressigen Arbeitstag auf meinen Hof fahren und abschalten kann. Das hier ist einfach meine Erfüllung.“

Wenn gerade keine Hofarbeit ansteht, unternimmt Michael am liebsten Kurztrips, fährt mit der Kutsche durch das nahe Wattenmeer oder geht in die Sauna.

Der 1,90m große Junggeselle glaubt fest an die Liebe auf den ersten Blick: „Noch habe ich das nicht erlebt, aber wenn sie dann vor einem steht, merkt man es bestimmt sofort!“ Michaels Traumfrau sollte locker, ehrlich und direkt sein. Außerdem wünscht sich der Niedersachse eine emotionale Frau. „Ich mag es, wenn Menschen Gefühle zeigen und sich nicht verstecken. Ich bin ein Mann, aber auch ich zeige Emotionen.“ Wenn sich die Traumfrau dann noch mit eigenen Ideen auf dem Hof einbringt, würde sie Michael eine große Freude machen.

Tade

Alter: 26

Sternzeichen: Zwillinge

Region: Nordfriesland, Schleswig-Holstein

Betrieb: Schäferei und Mutterkuhbetrieb

120ha Grünland

800 Schafe, 600 Lämmer, 25 Mutterkühe, 2 Hunde

Bauer im Haupterwerb, Schafhalter

Umfeld: Lebt mit seiner Schwester auf dem Hof

In Nordfriesland lebt Tade mit 800 Schafen, 600 Lämmern, 25 Mutterkühen und zwei Hunden auf seinem Hof. Vor knapp einem Jahr hat sich der gelernte Zimmermann dafür entschieden, hauptberuflich Landwirt zu sein und den Betrieb seiner Eltern fortzuführen. „Es kam irgendwann die Frage auf, den Hof weiterzumachen oder früher oder später aufzugeben und da war mir sofort klar, ich will das und steig hier komplett ein.“

Wenn die Arbeit es zulässt, verbringt der 1,94m große Nordfriese seine freie Zeit auf seinem Stand-Up Paddle im Wasser oder kickt beim Fußball mit seinen Freunden in der Abwehr. Trotz seiner jungen Jahre träumt Tade schon länger von einer eigenen Familie. Drei Kinder dürfen es werden, doch dafür fehlt ihm die richtige Partnerin. Seine Traumfrau sollte zwischen 22 und 30 Jahre alt sein. „Familiär, tierlieb, humorvoll und selbstständig. Eine ganz normale natürliche Frau, mit der ich zusammen den Hof weiterführen kann.“

Ulf

Alter: 31

Sternzeichen: Widder

Region: Pinneberg, Schleswig-Holstein

Betrieb: Pferde- und Reitbetrieb

25ha Grünland

Ca. 35 Pferde

Bauer im Nebenerwerb, Pferdewirt

Umfeld: Lebt mit seinen Eltern und seinem Bruder auf dem Hof

Im Kreis Pinneberg betreibt Ulf mit seinen Eltern Ulrike (68) und Klaus (70) einen Pferde- und Reitbetrieb. Hier versorgt der Metallbaumeister im Nebenerwerb 35 Pferde und bewirtschaftet 25ha Grünland. „Ich bin schon der Junior-Chef, aber das letzte Wort hat immer noch meine Mudda!“ Der 1,78m große Landwirt ist ein absoluter Familienmensch: „Ich genieße es, dass wenn du jemanden brauchst, ist sofort einer da.“ Neben der Landwirtschaft schlägt das Herz des 31-Jährigen für Oldtimer, mit denen er auch schon mal quer Feldein düst. „Sowas sollte meine Traumfrau auch schon mal mitmachen, einfach Kopf aus und Spaß haben.“

Seit etwa drei Jahren ist der Landwirt nun alleine. „Ich suche eine Herzensfrau, die mit mir das gemeinsame Leben auf dem Ponyhof genießen möchte. Allein zu sein ist richtig doof!“ Aber am Ende muss für Ulf das Gesamtpaket stimmen. „Manchmal sieht man eine Person und denkt: Wow! Aber dann kommt das Charakterliche dazu und das ist noch wichtiger als der erste Blick.“ RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags um 20:15 Uhr.