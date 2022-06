Bachelorette 2022: Kandidat Emanuell Weissenberger hatte eine schwere Kindheit

Emanuell Weissenberger will endlich wieder unter die Haube! Deshalb macht der Personalvermittler aus München als Kandidat bei „Die Bachelorette“ mit. „Ich will auf jeden Fall Kinder – am liebsten eine ganze Footballmannschaft“, sagt der 29-Jährige über sich.

Eigentlich lässt sich Emanuell Weissenberger lieber erobern – doch für die Bachelorette macht er eine Ausnahme und ist bereit, als einer von 20 Männern um das Herz der begehrten Rosenlady zu kämpfen. Ein großes Abenteuer und eine neue Herausforderung wird die Zeit in Thailand allemal. Wenn am Ende tatsächlich die große Liebe auf ihn wartet – umso schöner.

Steckbrief zu Emanuell Weissenberger

Alter: 29

29 Job: Personalvermittler

Personalvermittler Wohnort: München

München Single seit: dreiviertel Jahr

Emanuell Weissenberger hat seinen Vater nie kennengelernt

Rund ein dreiviertel Jahr ist er jetzt Single. Lang genug, findet der 29-Jährige, und hofft, mit der Bachelorette eine Frau zu finden, mit der er eine Familie gründen kann. Er selbst hatte keine einfache Kindheit. Seinen Vater hat der sympathische Münchner nie kennengelernt, seine damals mit ihm schwangere Mutter wurde von seinem Opa zuhause rausgeworfen. Mit 11 Jahren kam er schließlich ins Kinderheim. Heute sagt er: „Mein Leben hat erst mit 18 so richtig angefangen.“

So sollte seine Traumfrau sein

Umso wichtiger ist ihm, sich mit der richtigen Frau an seiner Seite seinen Traum vom glücklichen Familienleben zu erfüllen. Humorvoll, lebensfroh und selbstbewusst sollte sie sein. Worauf er sonst achtet? „Auf ihre Ausstrahlung und ihren Style." Mit seiner offenen und kommunikativen Art will er das Herz der schönen Junggesellin erobern und ist zudem überzeugt: „Ich bin ein cooler Typ, der gut aussieht und viel zu bieten hat." Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.