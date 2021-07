Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Leon Knudsen

Leon Knudsen ist Business Controller aus Hamburg. Ihm fehlt noch die richtige Frau an seiner Seite – das soll sich nun durch die Teilnahme bei „Die Bachelorette“ ändern. „Ich sehe schnell schöne Dinge an Menschen“, sagt der 33-Jährige über sich.

Verrückt und abgedreht – so wird Leon von vielen Menschen beschrieben. Und auch wenn er ein echter Strahlemann ist, der gerne unterhält und für gute Stimmung sorgt – so richtig lässt der Hamburger nur wenige hinter seine Fassade blicken: „Ich finde es gut, dass ich manchmal ein bisschen geheimnisvoll sein kann.“ Da er früher häufig naive und hohe Erwartungen an Freundschaften hatte, wurde der Business Controller schon des Öfteren enttäuscht. Doch Leon hat sich im Laufe der Zeit ein dickeres Fell zugelegt und sich gleichzeitig seine offene und empathische Art bewahrt – und fährt damit heute sehr gut.

Steckbrief

Vollständiger Name: Leon Knudsen

Geburtsdatum: 15.09.1987

Wohnort: Hamburg

Größe: 1,86 m

Beruf: Business Controller

Single seit: Drei Jahren

Leon Knudsen ist sehr sportlich

Durch seine positive Lebenseinstellung sieht der 33-Jährige im Leben mehr Chancen als Risiken und tobt sich deshalb auch gerne bei Sportarten aus, in denen er kein Ass ist, die ihm aber einfach Freude bereiten. Und da geteilte Freude doppelte Freude ist, hätte Leon gerne wieder eine Partnerin an seiner Seite, mit der er das Leben gemeinsam in vollen Zügen genießen kann und mit der er eines Tages in Erinnerungen schwelgend auf der Couch sitzen und sagen kann: „Es ist alles gut so, wie es ist." Ob die Reise nach Griechenland Leons persönliches Happy End bereithält? Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigt RTL ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar.