Bachelor 2021: Kandidatin Debora ist Model!

Debora ist ein echter Hingucker! Die Beauty ist nicht nur Tänzerin, sondern arbeitet auch als Model. In der diesjährigen Staffel von “Der Bachelor” will die 24-Jährige das Herz von Niko Griesert erobern. Doch die Konkurrenz schläft nicht – ob die Schönheit aus Berlin bei dem Rosenkavalier eine Chance haben wird?

“Ein Kuss ist doch nur ein Kuss – warum nicht beim ersten Date?”, sagt Debora laut RTL. Um sich ihre Träume zu erfüllen, ist die 24-jährige Debora bereit, vieles zu wagen. Schon im Alter von 16 Jahren bewies sie eine ordentliche Portion Mut, als sie alleine von Brasilien nach Deutschland zog, um professionelle Tänzerin zu werden. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen schlug sie sich durch, tanzte bei der Tanzkompanie Friedrichstadt-Palast und machte sich schnell selbstständig. Heute gibt sie Ballettunterricht für Kinder und arbeitet außerdem erfolgreich als Model. Irgendwann möchte Debora selbst einmal eine eigene Ballettschule eröffnen und dort brasilianischen Kindern ermöglichen, den gleichen Weg zu gehen wie sie.

Debora ist ein Familienmensch

Die Wahl-Berlinerin ist ein absoluter Familienmensch und trotz der Entfernung zwischen ihrem Heimatland und ihrem Wohnort ständig mit ihren Liebsten in Kontakt. Einsam fühlt sie sich in Deutschland aber nicht, denn viele gute Freunde haben die lebensfrohe Debora längst in ihr Herz geschlossen. Dennoch ist im Leben und im Herzen der schönen Brasilianerin noch jede Menge Platz für Mr. Right. Ihr Traummann sollte gleichzeitig Partner und bester Freund sein und jede Menge Humor mitbringen.

Kuss beim ersten Date wäre drin

Ihre brasilianische Mentalität macht Debora zu einer unbeschwerten Frohnatur, der es leichtfällt, sich auf neue Menschen einzulassen. So wäre das Model auch einem Kuss beim ersten Date nicht abgeneigt. Ob sie sich in das Herz des Bachelors tanzen kann? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist vier Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!