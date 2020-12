Bachelor 2021-Hannah: Ihr Vorfuß musste amputiert werden!

Welche Single-Lady kann Niko Griesert überzeugen? Hannah gehört zu den Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von “Der Bachelor” und will die letzte Rose des Hotties ergattern. Sie spricht auch ganz offen über ihr Handicap: Ihr Vorfuß musste nach einem Unfall amputiert werden.

“Ich muss nicht in Watte gepackt werden!”, verriet Hannah gegenüber RTL. Eine zielstrebige Frau, die sich niemals unterkriegen lässt – das ist Hannah. Die studierte Wirtschaftspsychologin ist mittlerweile als Unternehmerin selbstständig und möchte eine klare Message vermitteln: “Mein Traum ist es, viele Leute dazu zu inspirieren, sich wohl im eigenen Körper zu fühlen – auch wenn man keine Modelmaße hat.” So mag sie an sich selbst besonders ihre Kurven, Dehnungsstreifen und Narben. “Die erzählen nämlich eine Geschichte”, sagt die 28-Jährige.

Hannah hatte einen schweren Unfall

Außerdem geht Hannah ganz offen mit ihrem Handicap um. Im Alter von vier Jahren musste ihr nach einem Unfall ihr Vorfuß amputiert werden. Deshalb möchte sie aber auf keinen Fall vorsichtiger behandelt werden als andere – auch nicht von ihrem zukünftigen Partner. Um die Unternehmerin nach nunmehr einem Jahr als Single wirklich überzeugen zu können, braucht es jemanden, der ähnlich ambitioniert und zielstrebig ist wie sie selbst.

Mit Dating-Apps hatte sie keinen Erfolg

Nachdem die Wahl-Berlinerin über konventionelle Wege längst Ausschau nach ihrem Traummann gehalten hat, ist es nun an der Zeit für die Liebessuche der anderen Art: “Ich habe alle Dating Apps ausprobiert und möchte jetzt einen neuen Weg testen. Außerdem möchte ich zeigen, dass man einen Bachelor auch von sich überzeugen kann, wenn man nicht im klassischen Sinne ‘perfekt’ ist.” Ob sie bei Niko Griesert punkten kann? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!