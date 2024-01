Aus aktuellem Anlass: ARD zieht AfD-Doku vor!

Angesichts der Diskussion über die AfD hat die ARD entschieden, die eigentlich für Februar geplante Doku „Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten“ schon am Donnerstag zu zeigen.

Der Correctiv-Bericht über ein Treffen von Neonazis, wo auch AfD-Politiker anwesend waren, hat hohe Wellen geschlagen. Bei dem Treffen ging es um die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland. In den vergangenen Tagen gab es bereits zahlreiche Demonstrationen gegen rechts in mehreren Städten. Zudem wird auch erneut über ein AfD-Verbot diskutiert. Auch der Bundestag beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Thema „Wehrhafte Demokratie in einem vielfältigen Land – Klare Kante gegen Demokratiefeinde und Vertreibungspläne“.

Das Erste zeigt „Wir waren in der AfD“ am Donnerstag

Aus aktuellem Anlass zieht die ARD die Doku „Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten“ vor und wird am heutigen Donnerstag um 22:50 Uhr gezeigt. Eigentlich war die Reportage erst für den Februar geplant. Die eigentlich geplante Sendung „Nuhr im Ersten“ verschiebt sich. „Mit diesem Film ist ein tiefschichtiger, analytischer und zugleich spannender Blick auf die Entwicklung der AfD gelungen – und damit auch, mindestens punktuell, auf die Geschichte einer politischen Radikalisierung. Eindrücklich beschreibt die MDR-Dokumentation die Wege der Protagonistinnen und Protagonisten hin zu dieser Partei und oft auch wieder fort von ihr. Recherche und Aufklärung sind die ureigene Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dazu zählt es, alle wesentlichen, auch die extremen Positionen in der Politik für alle Menschen transparent zu machen und einzuordnen. Genau das tun wir mit diesem Film“, sagt MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer laut einer Mitteilung.

„Wir waren in der AfD“ ist die Innensicht einer Partei, die sich in den vergangenen Jahren immer weiter radikalisiert hat und zugleich ein Film über die Mechanismen politischer Radikalisierung. In der Dokumentation kommen ausschließlich diejenigen zu Wort, die der Partei in den Anfangsjahren begeistert beitraten. Sie beschreiben, was sie in der Partei gesucht und gefunden haben, aber auch, wie und warum sie mittlerweile ernüchtert und erschrocken über die Entwicklung der AfD ausgetreten sind.

Wie haben sie den Radikalisierungsprozess der Partei erlebt? Wie haben Freunde und Familie reagiert? Wann und warum haben sie entschieden, der Partei wieder den Rücken zu kehren? Wie schwierig war der Prozess des Ausstiegs? Die Dokumentation „Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten“ zeigt Das Erste am Donnerstag um 22:50 Uhr.