Aufstiegsfeier auf Mallorca eskaliert: Schüsse bei Fußballparty am Ballermann!

Es sind schockierende Szenen auf Mallorca: Mitten am Ballermann schießt die Polizei plötzlich um sich. Bei einer Aufstiegsfeier ist die Situation eskaliert.

Fußball-Fans von Alemannia Aachen feierten am Montag den Drittliga-Aufstieg und den Sieg im Landespokal auf Mallorca. In der berüchtigten Schinkenstraße zwischen dem „Bierkönig“ und dem „Bamboleo“ kam es dann zu unglaublichen Szenen: Völlig unerwartet lief die Party aus dem Ruder. Und dann fielen plötzlich Schüsse!

Das „Bamboleo“ habe daraufhin die Polizei gerufen. Im Netz verbreitete sich ein Video: Darauf ist zu sehen, wie Polizisten die Schinkenstraße stürmen, während im „Bamboleo“ weiterhin Malle-Hits laufen. Ein Beamter hält ein Gewehr in die Luft und gibt Schüsse ab. Aber wie konnte die Aufstiegsfeier überhaupt eskalieren?

Aufstiegsfeier eskaliert – dann fallen plötzlich Schüsse am Ballermann

Das ist passiert: Regionalligist Alemannia Aachen ist in die dritte Fußballliga aufgestiegen. Danach hat der Verein mit einem 4:2 gegen den Bonner SC auch den Landespokal Mittelrhein gewonnen – damit hat man sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Fans wollten das am Ballermann auf Mallorca feiern. Die Aachen-Anhänger zogen dann in Richtung Schinkenstraße, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Einige Anhänger von Alemannia Aachen sollen dann auf der Schinkenstraße randaliert haben.

Einige Minuten später rückte dann die Polizei an. Die Beamten verjagten die Fußballfans – dabei fielen mehrere Schüsse. Es habe sich dabei um Platzpatronen gehandelt. In dem Clip ist zu sehen, wie einige Touristen vor Panik schreiend in Richtung der Playa de Palma gerannt sind. Es gab keine Verletzten und laut der Polizei auch keine Festnahmen.

Es gibt jedoch widersprüchliche Angaben. Laut Polizei wurde „das Protokoll für Verstöße gegen die öffentliche Ordnung angewendet“. Wie Augenzeugen berichten, wurden jedoch zwei Aachen-Fans durch Gummigeschosse verletzt. Das bestreitet jedoch die Polizei. Um kurz nach 21 Uhr hat sich die Lage am Dienstagabend dann wieder beruhigt.