Armes Deutschland: Zoff im Sachsen-Plattenbau! Streit zwischen Dominick und Patrick endet blutig

In der neuen Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Dominick und Patrick aus Chemnitz. Die beiden können nicht miteinander, aber auch nicht ohneeinander. Ein Zoff hat nun blutige Folgen und endet mit einem Polizeieinsatz.

Die 18-jährigen Zwillinge Dominick und Patrick sind arbeitslos und leben zusammen in Chemnitz in einer Wohnung. Die beiden streiten oft, auch der Alkohol ist nicht weit weg. Ein Zoff im betrunkenen Zustand hat jetzt blutige Folgen – aber auch bei der anschließenden Versöhnung ist das Bier nicht weit entfernt.

Dominick lebt in der Wohnung seines Bruders, nachdem aus einer Jugendeinrichtung in Brandenburg rausgeflogen war. Doch dort müssen beide raus. Denn Rumspucken, lauter Lärm und hohe Mietschulden sind dort an der Tagesordnung. Der Vermieter hat daraufhin die Notbremse gezogen und macht nun kurzen Prozess. „Ab heute Nachmittag sind wir auf der Straße“, sagt Patrick in der neuen Folge von „Armes Deutschland“.

Patrick muss wieder beim Amtsgericht erscheinen

Patrick geriet zudem schon oft mit dem Gesetz in Konflikt – und die Liste ist lang: Von Körperverletzung, bis hin zu Ladendiebstahl oder die Annahme und Weitergabe von Crystal in 48 Fällen. Nun muss er wieder vor dem Amtsgericht antanzen – diesmal wegen Schwarzfahren. „Da hab ich zumindest ein Dach über dem Kopf“, meint der Arbeitslose in der RTLZWEI-Sozialdoku. Dabei hatte ihm der Richter zuvor mehrere Chancen gegeben – dieser hat er jedoch nicht genutzt.

„Vom Amt bekommen wir keinen Cent“

Patrick lebt von 220 Euro Kindergeld im Monat – davon muss er auch seinen Bruder Dominick versorgen. Die beiden erhalten keine Stütze von Amt. Das hat auch einen Grund: „Vom Amt bekommen wir keinen Cent, weil wir uns nicht drum bemüht haben“, geben die beiden zu. Das Geld reiche im Monat vorne und hinten nicht. Deshalb halten sich die beiden mit Klauen über Wasser.

An Arbeit sei „bei uns nicht zu denken“

Die beiden kaufen davor vor allem eins: Bier und andere Spirituosen. Denn Patrick sowie Dominick sind alkoholabhängig. Und deshalb können sie sich auch keinen Job suchen. An Arbeit sei „bei uns nicht zu denken. Wir müssen erst mal unser Leben in den Griff kriegen“, so die Zwillinge.

Zoff im Plattenbau endet blutig – die Polizei muss anrücken

Und dann kommt es im Plattenbau zu einem heftigen Zoff zwischen den Brüdern. Rettungswagen und Polizei müssen zu dem Wohnblock sogar anrücken. Dominick ging auf Patrick los und schlug ihm ins Gesicht – auch eine Scheibe ging bei dem Streit zu Bruch. „Er war ein bisschen zu betrunken, da gab’s halt eine“, so Patrick. Er selbst habe an dem Tag bis zum Nachmittag bereits 13 Flaschen Alkohol getrunken. Dennoch macht er sich Sorgen um seinen Bruder: „Ich hoffe, ihm geht’s gut, weil seine Faust ist komplett kaputt. Es saftet auf jeden Fall, im ganzen Fahrstuhl sind Blutflecke.“ Später steht die Versöhnung an – bei einer Flasche Bier…

Die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am Dienstag um 20:15 Uhr.