Armes Deutschland: Sachsen-Zwillinge Dominick und Patrick klauen Essen und Bier!

Die Zwillinge Patrick und Dominick teilen sich in Chemnitz eine Einraumwohnung – und das ganze ohne Mietvertrag. Die 18-Jährigen können sich finanziell kaum über Wasser halten und klauen deshalb Essen und Bier im Supermarkt.

Erschreckende Neuigkeiten von Dominick und Patrick aus Chemnitz: Die Zwillingsbrüder haben noch immer kein Hartz IV (Anmerkung der Redaktion: Die Folgen wurden vor der Einführung des Bürgergeldes gedreht) beantragt – und das, weil sie zu faul sind, zum Jobcenter zu gehen. Stattdessen klauen sie lieber Essen und Bier aus dem Supermarkt. Die beiden leben derzeit von 220 Euro Kindergeld monatlich. „Wir gehen in Läden, stecken uns Brötchen – oder was wir haben wollen – ein, klauen uns noch paar Bierchen und bezahlen nur ein 17-Cent-Brötchen als Ablenkung“, sagt Patrick in „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“.

„Was anderes geht bei uns nicht – außer wir gehen zum Jobcenter“

Man gehe „jeden Tag klauen, weil wir Lebensmittel und Suff brauchen“, so die Zwillinge. Eine andere Möglichkeit gebe es nicht für die alkoholkranken Brüder. „Was anderes geht bei uns nicht – außer wir gehen zum Jobcenter und beantragen Hartz IV, da sind wir aber viel zu faul“, stellen sie in der RTLZWEI-Sozialdoku klar.

Eigentlich hätten nur noch die Kontoauszüge für das Jobcenter gefehlt, um Hartz IV zu beantragen. „Das hab ich leider auch nicht gemacht“, gibt Patrick zu. In beinahe allen umliegenden Läden haben die beiden bereits Hausverbot. Dabei sind sich Dominick und Patrick bewusst, dass Klauen eine Straftat sei – dennoch lassen sie sich davon nicht abbringen.

Patrick redet offen über sein Alkoholproblem

Beim Ausfüllen des Antrags auf die Leistungen vom Jobcenter liest Dominick vor: „Ich fühle mich gesundheitlich in der Lage, regelmäßig eine Tätigkeit von mindestens drei Stunden täglich auszuüben – Nein! Oder doch, naja ich bin faul.“ Patrick redet dann offen über sein Alkoholproblem: „Ich steh früh auf und muss erst mal zum Bier greifen, dass es einem besser geht.“

Zoff endete kürzlich blutig

Die beiden Brüder können nicht miteinander, aber auch nicht ohneeinander und könnten kaum unterschiedlicher sein. Erst kürzlich kam es zwischen den beiden zu einem handfesten Zoff, welcher sogar blutig endete. „Ich war an dem Tag richtig besoffen, da bin ich ausgetickt“, so Dominick. „Ich bin in die Glasscherben getreten, das war bissl tief“, so der 18-Jährige weiter. Dann will er sich im Krankenhaus selbst die Fäden rausziehen: „Ich zieh‘ die mir jetzt selbst raus. Angst hab ich nicht, ich kipp‘ mir ansonsten Wodka drüber.“

Dominick wohnt derzeit noch bei Patrick. Doch der Vermieter hat aufgrund von Lärmbelästigung und Mietrückständen fristlos gekündigt. „Aber ich gebe den Schlüssel nicht ab und warte auf die Zwangsräumung. Das Ordnungsamt und die Polizei kann jederzeit vor der Tür stehen“, so Patrick.

