Arielle Rippegather: Panik-Attacken vor der Geschlechts-OP!

Arielle Rippegather wurde damals vor allem durch “Deutschland sucht den Superstar” bekannt – damals hieß sie noch Marco. Denn die 30-Jährige hat sich dazu entschlossen, zur Frau zu werden. Nun steht die geschlechtsangleichende Operation an.

Die 30-Jährige will mit ihrem alten Leben abschließen und lässt sich zur Frau umwandeln. Dafür musste Arielle Rippegather schon einige Hürden auf sich nehmen – von der Hormontherapie, bis hin zu zahlreichen Beauty-OP’s von der Lippe bis zur Brust. Doch nun steht der wohl bisher größte Eingriff an – und zwar die geschlechtsangleichende Operation.

Arielle Rippegather hat Panik-Attacken

“Ich bin sehr aufgeregt vor der OP und kann nachts nicht mehr schlafen. Ich habe auch Panik-Attacken, wache auf und bin nass geschwitzt. Ich kann mir das alles noch gar nicht vorstellen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das Gefühl nach der OP sein wird. Ich bin zwar aufgeregt und panisch, aber die Vorfreude ist auch schon sehr groß”, erzählt Arielle Rippegather im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Umfangreiche Maßnahmen wegen Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Hygienemaßnahmen besonders hoch. “Es gibt sehr krasse Corona-Maßnahmen, welche mich auch zu schaffen machen. Denn mich darf zwei Wochen im Krankenhaus niemand besuchen. Eigentlich wollte mein Ex-Freund dabei sein, aber mich darf keiner begleiten. Er wollte mir beistehen, aber das klappt nicht. Ich bin praktisch zwei Wochen komplett isoliert, als hätte ich Corona. Das ist für mich sehr schrecklich, denn ich finde es sehr schlimm, in der krassesten Situation in meinem Leben alleine zu sein”, so die 30-Jährige. Zwar darf niemand vor Ort sein – Unterstützung bekommt sie aber dennoch: So unter anderem auch von Micaela Schäfer oder Désirée Nick, welche ihr in der Zeit virtuell beistehen werden.

Arielle Rippegather hatte schon einige Operatioen – doch dieser Eingriff ist etwas anderes. "Es wird die heftigste Schönheits-OP, die ich bisher hatte. Das ist ja fast schon mein Hobby geworden. Aber das ist diesmal eine komplette Umwandlung von meinem Geschlechtsteil", erzählt sie uns. Der Eingriff findet an diesem Freitag in München statt.