Annemarie Eilfeld: Diese Szenen wurden nicht im Sommerhaus gezeigt!

Im “Sommerhaus der Stars” knallt es zwischen den Promi-Paaren gewaltig und immer wieder kam es zum Eklat. Doch nun stellt Annemarie Eilfeld klar: In der Staffel wurde auch viel gelacht und die Kandidaten hatten auch Spaß miteinander.

Bei der letzten Nominierung hat es erneut zwischen Eva Benetatou und den anderen Kandidaten ordentlich geknallt. Die Show wurde über mehrere Wochen gedreht – aber nicht alles wurde im TV gezeigt, wie jetzt Annemarie Eilfeld erzählt. Denn die Promi-Paare hatten auch viel Spaß im Haus, aber es wurden meist nur die Krawall-Szenen ausgestrahlt.

Zoff hat sich laut Annemarie Eilfeld hochgeschaukelt

“Als wir am zweiten Tag im Sommerhaus zusammen saßen, haben wir uns angeschaut und gesagt ‘Wir sitzen jetzt hier zusammen und das wird wahrscheinlich nicht ausgestrahlt, weil es einfach langweilig ist und wir und super verstehen’. Als ich die erste Folge im Fernsehen gesehen habe, war ich dann doch sehr überrascht. Das hätte ich nie erwartet, dass sich das in den ersten Folgen so hochschaukelt”, sagt Annemarie Eilfeld im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Es gab auch lustige Momente im Sommerhaus

Laut der Sängerin wollen die Zuschauer einfach keine Harmonie im TV sehen. “Es ist sehr schade, dass Unterhaltung im Fernsehen auch immer etwas Negatives haben muss. Man sieht sich das gerne an, wenn sich Prominente ins Gesicht schlagen oder wartet darauf, dass ein Streit eskaliert. Es geht aber leider nicht andersherum. Denn wir haben im Sommerhaus viel gelacht und hatten Spaß zusammen. Das war eine tolle, geile und lustige Zeit. Es ist schade, dass der Zuschauer nicht mit uns lachen kann, sondern dazu animiniert wird, sich aufzuregen”, so Annemarie Eilfeld. Indirekt kritisiert die ehemalige DSDS-Kandidatin damit auch den Schnitt der Sendung.

Das “Sommerhaus der Stars” wurde über mehrere Wochen gedreht, aber dann zusammengeschnitten. Denn schließlich geht eine Folge nur zwei oder drei Stunden. Fakt ist: Die gezeigten Szenen im Sommerhaus sind alle so passiert und es hat tatsächlich in der RTL-Show zwischen den Promi-Paaren ordentlich geknallt. Aber es gab eben auch schöne oder lustige Momente, welche bisher kaum gezeigt wurden… RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.