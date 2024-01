7 Gründe für Fremdgehen trotz glücklicher Beziehung

Auch, wenn man in einer Beziehung glücklich ist: Psychologen bestätigen, dass es zu einem Seitensprung kommen kann und der Partner betrogen wird. Dafür gibt es vor allem sieben Gründe.

Niemand will von seinem Partner, welchen er liebt, betrogen werden. Die Gründe für das Fremdgehen sind klar: Eine unglückliche Beziehung, ein unerfülltes Sexleben oder emotionale Unreife. Aber was ist, wenn man sich in einer glücklichen Beziehung befindet? Das Klischee, dass ein Seitensprung nur während einer Beziehungskrise vorkommt, entspricht nicht der Wahrheit. Denn Psychologen bestätigen, dass es auch Fremdgeher in glücklichen Beziehungen gibt.

Darum gehen Menschen auch in glücklichen Beziehungen fremd

Der Reiz des Neuen

Fragt man bei Paartherapeuten nach oder schaut man sich neueste Umfragen an, wird klar: Seitensprünge kommen auch in glücklichen Beziehungen vor. Nach einer langjährigen Beziehung schleicht sich der Alltag ein. Das Gefühl, von einem attraktiven Menschen begehrt zu werden, ist stärker als der Wille.

Die Verführung der Grenzüberschreitung

Etwas Verbotenes zu tun und die Regeln zu brechen, ist aufregend und es macht ihnen einfach Spaß. Bei Umfragen geben Männer und Frauen an, sich wie ein Teenager zu fühlen, wenn sie etwas heimlich tun. Dieses Gefühl der Grenzüberschreitung wird für viele als reizbar empfunden.

Sich ausleben zu wollen

Fremdgeher wollen verpasste Gelegenheiten nachholen. Wie wäre das Leben verlaufen, wenn man keine Beziehung eingegangen wäre? Genau das wollen sie ausleben. Das soll nicht heißen, dass sie ihren Partner nicht lieben. Sie sind jedoch einfach neugierig und wollen sich im Bett nochmal richtig austoben – das, was ihnen in der Beziehung vielleicht verwehrt geblieben ist.

Unerfüllte Wünsche

Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche in Sachen Liebe und Sex. Und auch, wenn man einen Partner gefunden hat, welcher zunächst alles erfüllt – Menschen können sich verändern und man entwickelt sich stets weiter. Und im schlimmsten Fall sogar auseinander. Um diese Lücke zu schließen, ist die Verlockung nach einem Seitensprung groß.

Distanz

Laut Experten ist einer der häufigsten Gründe für das Fremdgehen vor allem Distanz. Hat man unterschiedliche Arbeitszeiten, der oder die Partner/in lebt in einer anderen Stadt, man hat andere Hobbys oder alltägliche Verpflichtungen, kann das ein Grund für einen Seitensprung sein. Wenn man also Freunde oder Arbeitskollegen viel öfter sieht als den Partner und sich mit diesen sogar noch besser versteht, ist die Verführung für einen Seitensprung groß.

Das Gefühl von Selbstbestätigung

Einige Menschen suchen außerhalb ihrer Beziehung nach Bestätigung – das kann durch emotionale Zuwendung oder Sex passieren. Das Fremdgehen kann dabei als Mittel zur Selbstbestätigung dienen. Denn man fühlt sich wieder begehrenswert.

Unausgelebte Fantasien und Bedürfnisse

In einer Beziehung ist es manchmal nicht immer einfach, über seine Bedürfnisse und Fantasien zu reden. Denn manche Menschen haben Angst vor Ablehnung. Anstatt mit seinem Partner darüber offen zu reden, suchen sie sich dafür jemand anderes und leben die unerfüllten Fantasien mit einem Seitensprung oder einer Affäre im Bett aus.