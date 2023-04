Zweites Baby da: Lavinia Wollny teilt erstes Foto nach Geburt!

Lavinia Wollny im Mamaglück! Die Tochter von Silvia Wollna hat ihr zweites Baby auf die Welt gebracht. Die 23-Jährige hat sich nach der Geburt in einem Statement zu Wort gemeldet und auch schon das erste Foto geteilt.

Im Februar sind Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim Katzenbauer erstmals Eltern geworden. Tochter Hailey bekam nun ein Geschwisterchen: Im Dezember 2022 wurde bekannt, dass das Paar erneut Nachwuchs erwartet. Nun hat das zweite Baby das Licht der Welt erblickt.

Lavinia Wollny teilt süßes Video

In einer Instagram-Story postete Lavinia Wollny ein Video. Darin ist die Hand von ihrem Sohn zu sehen, welche sie liebevoll streichelt. „Wir haben die OP gut überstanden“, schreibt Lavinia Wollny dazu. „Wir genießen jetzt unsere Kennenlernzeit und melden uns dann bei euch“,kündigte sie an. Die Familie braucht also etwas Ruhe – die Eltern wollen die Zeit mit ihren zwei Kindern erstmal in vollen Zügene genießen.

Lavinia Wollny hatte auch mal in einer Instagram-Story verraten, wie es ihr mit zwei Kindern geht. „Motte ist ein sehr liebes und ‚pflegeleichtes‘ Kind. Klar, hat sie auch mal ihre schlechten Tage, aber an sich kann ich mich nicht beschweren“, plauderte sie aus. Tim Katzenbauer sowie ihre Familie seien aber eine große Unterstützung, auf welche sie sich immer verlassen kann. Schon gelesen? Lavinia Wollny: Noch ein Baby! So erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft