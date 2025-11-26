Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Zwei Tote in nur einem Jahr! Familie von Jan Zimmermann (†27) teilt weiteres dramatisches Schicksal

    gepostet am

    Jan Zimmermann
    janzett98 / Instagram

    Am 18. November ist der YouTuber Jan Zimmermann im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Besonders tragisch: Innerhalb der Familie war es der zweite Todesfall in nur einem Jahr.

    Jan Zimmermann hatte mit dem YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“ eine riesige Community. Dort leistete er Aufklärungsarbeit über seine Krankheit Tourette. Es handelt sich dabei um eine neuropsychiatrische Erkrankung mit sogenannten Tics.

    In einem Statement hat sich seine Familie zu Wort gemeldet und bestätigt die Todesursache – demnach erlitt er einen epileptischen Anfall. „Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern. Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben“, teilten die Angehörigen in einem Statement bei Instagram mit.

    Jan Zimmermann
    "Gewitter im Kopf": Familie gibt Todesursache von Jan Zimmermann bekannt

    Es war nicht der erste Schicksalsschlag innerhalb der Familie. Ende 2024 verlor Jans Mutter Marion bereits ihren Mann Jens, wie „RTL.de“ berichtet. Dieser starb an Weihnachten im vergangenen Jahr, wie Marion in einem Video ihres Sohnes Jan offenbarte. Sie waren 13 Jahre lang ein Paar und hatten 2023 geheiratet. Sie haben ein „aufregendes, schönes Leben“ geführt, wie Marion berichtet.

    „Es gibt keine Möglichkeiten mehr, ihn zu retten“

    Jens verlor plötzlich das Bewusstsein. Grund dafür war eine reduzierte Sauerstoffversorgung des Gehirns – das brachte dramatische Konsequenzen mit sich. Denn Jens wurde zum Pflegefall. Mehrere Monate habe sich Marion intensiv um ihren Mann gekümmert. „Das war eine harte Zeit“, erinnert sie sich in dem Video. „Nach der sechsten Lungenentzündung hat man mir gesagt, das Antibiotikum wirkt nicht mehr, es gibt keine Möglichkeiten mehr, ihn zu retten“, erzählt sie. Am 24. Dezember 2024 sei er schließlich gestorben.

    Dass Marion nun auch noch ihren Sohn verloren hat, dürfte nur schwer zu verkraften sein. Die Anteilnahme der Community ist im Netz riesig. Mit seinem YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“ hatte Jan Zimmermann mehrere Millionen Abonnenten. Nur einen Tag vor seinem Tod lud er noch ein Video hoch.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023