Zwei Tote in nur einem Jahr! Familie von Jan Zimmermann (†27) teilt weiteres dramatisches Schicksal

Am 18. November ist der YouTuber Jan Zimmermann im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Besonders tragisch: Innerhalb der Familie war es der zweite Todesfall in nur einem Jahr.

Jan Zimmermann hatte mit dem YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“ eine riesige Community. Dort leistete er Aufklärungsarbeit über seine Krankheit Tourette. Es handelt sich dabei um eine neuropsychiatrische Erkrankung mit sogenannten Tics.

In einem Statement hat sich seine Familie zu Wort gemeldet und bestätigt die Todesursache – demnach erlitt er einen epileptischen Anfall. „Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern. Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben“, teilten die Angehörigen in einem Statement bei Instagram mit.

Es war nicht der erste Schicksalsschlag innerhalb der Familie. Ende 2024 verlor Jans Mutter Marion bereits ihren Mann Jens, wie „RTL.de“ berichtet. Dieser starb an Weihnachten im vergangenen Jahr, wie Marion in einem Video ihres Sohnes Jan offenbarte. Sie waren 13 Jahre lang ein Paar und hatten 2023 geheiratet. Sie haben ein „aufregendes, schönes Leben“ geführt, wie Marion berichtet.

„Es gibt keine Möglichkeiten mehr, ihn zu retten“

Jens verlor plötzlich das Bewusstsein. Grund dafür war eine reduzierte Sauerstoffversorgung des Gehirns – das brachte dramatische Konsequenzen mit sich. Denn Jens wurde zum Pflegefall. Mehrere Monate habe sich Marion intensiv um ihren Mann gekümmert. „Das war eine harte Zeit“, erinnert sie sich in dem Video. „Nach der sechsten Lungenentzündung hat man mir gesagt, das Antibiotikum wirkt nicht mehr, es gibt keine Möglichkeiten mehr, ihn zu retten“, erzählt sie. Am 24. Dezember 2024 sei er schließlich gestorben.

Dass Marion nun auch noch ihren Sohn verloren hat, dürfte nur schwer zu verkraften sein. Die Anteilnahme der Community ist im Netz riesig. Mit seinem YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“ hatte Jan Zimmermann mehrere Millionen Abonnenten. Nur einen Tag vor seinem Tod lud er noch ein Video hoch.