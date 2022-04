Zurück zum Ex? Darum funktioniert das nie

Man hat mit seinem Freund eine wunderbare Zeit verbracht – aber dann ist doch alles vorbei? Doch auch, wenn man mit der Beziehung abgeschlossen hat, kann man mit seinem Ex noch befreundet sein. Doch manchmal kommen Gefühle von früher wieder hoch und du überlegst ihm eine zweite Chance zu geben. Wir verraten dir, warum das keine gute Idee ist und warum du die Vergangenheit mit deinem Ex-Freund abschließen solltest.

Manchmal wissen wir gar nicht mit unseren Gefühlen wohin und sind total hin- und hergerissen. Gerade vergangene Beziehungen können uns manchmal echt lange beschäftigen. Doch manchmal war diese Zeit gar nicht so bunt und toll, wie du denkst. Denn oft trickst uns unser eigener Kopf aus und lässt uns die schlimmen Momente vergessen. Wir verraten dir hier, warum du vergangene Beziehungen ruhen lassen solltest.

Darum funktioniert keine zweite Beziehung

Verschwendete Zeit

Als ihr euch damals getrennt habt, gab es einen großen Knall. Vielleicht habt ihr euch sogar echt heftig gestritten. Du hast so lange gebraucht, um dich von dieser Trennung wieder zu erholen. Wenn du jetzt zurück zu ihm gehst, war das alles umsonst. Also überlege dir gut, ob du das alles wieder auffrischen willst. Es gab zwischen euch bestimmt nicht nur schöne Momente.

Grund für Trennung

Denk dran: Ihr habt euch nicht nur einfach so getrennt. Es gab eine Sache, weshalb ihr nicht mehr zusammen seid. Ist das Problem wirklich gelöst, oder kommt es wieder, wenn ihr das zweite Mal zusammen kommt? Das könnte euch beide wieder in die Vergangenheit zurückwerfen und ihr steht am gleichen Punkt, wie damals. Also denk mal darüber nach, ob euch immer noch die gleichen Steine im Weg liegen und ihr an den gleichen Problemen scheitert, wie früher.

Du kannst dich nicht weiterentwickeln

Es ist wichtig, aus Fehlern zu lernen und nach vorne zu blicken. Doch wenn du zurück zu deinem Ex-Freund gehst, machst du genau das Gegenteil. Du kannst nicht aus den vergangenen Fehlern lernen und dich weiterentwickeln. Und das könnte wieder zum Problem werden, wenn ihr alte Dinge wieder auffrischt, an denen ihr beide schon damals gescheitert seid.