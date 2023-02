Zum ersten Mal Urlaub in Griechenland

Urlaub in Griechenland: Wohin soll es gehen? Sie waren noch nie in Griechenland und fragen sich, wo Sie zum ersten Mal bleiben sollen? Hmm… das ist eine schwierige Entscheidung, aber wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Da dieses Land zahlreiche ausgezeichnete Reiseziele hat, ist es keine leichte Entscheidung.

Zunächst einmal müssen Sie festlegen, wann Sie in Griechenland Urlaub machen wollen, denn die Jahreszeit ist entscheidend. Jede Jahreszeit in diesem Land hat besondere Merkmale und zu jeder Jahreszeit finden Sie tolle Urlaubsalternativen. Das Klima und die Natur ändern sich von Sommer zu Winter und schaffen eine völlig andere Umgebung. In der Hauptsaison für den Urlaub in Griechenland, also im Sommer, müssen Ihre Überlegungen klug und schnell handeln. Stellen Sie sich die folgenden Fragen und treffen Sie so schnell wie möglich eine Entscheidung:

Sind Sie bereit, den klassischen Weg zu gehen, oder möchten Sie etwas anderes ausprobieren?

Der klassische Weg (und vielleicht auch der sicherste) ist natürlich der Besuch einer griechischen Insel. Doch wenn Sie diesem Klischee nicht folgen wollen, gibt es auch auf dem griechischen Festland tolle Sommerziele. Wenn Sie doch eine Insel besuchen möchten, sollten Sie mit den Grundlagen beginnen: Mykonos oder Paros für Freizeit und Spaß, Santorin oder Amorgos für romantische Momente und Kreta oder Evia für ein tolles Abenteuer. Andererseits, wenn Sie gerne das griechische Festland erkundigen möchten, empfehlen wir Ihnen Chalkidiki, Pelion oder Parga.

Letztendlich ist es eine Frage des Budgets, kurz gesagt, wie viel können Sie für Ihren Griechenlandurlaub ausgeben?

Bedenken Sie, dass Griechenland weder teuer noch ein günstig für einen Urlaub ist, aber es ist sicherlich ein Reiseziel mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wo auch immer Sie hingehen, Sie werden gut essen und schlafen können, und das zu guten Preisen. Fast überall… Wenn Sie nur ein kleines Budget haben, sollten Sie Mykonos und Santorin meiden. Falls Sie eine Vielfalt an Möglichkeiten wünschen, sind Kreta und Evia die beste Wahl. Wenn Sie mit dem Rucksack unterwegs sind, sollten Sie sich Lefkada, Samothrake, Karpathos, Kythira, Katerini und Peloponnes ansehen. Für alle, die auf der Suche nach Luxus und Dolce Vita sind, sind Mykonos und Santorin genau das Richtige!

Wie alt sind Sie, oder um genauer zu sein, wie alt fühlen Sie sich?

Waren Sie in der nahen Vergangenheit auf Ibiza und es war eine Ihrer besten Urlaubserfahrungen? Dann schauen Sie nach der Insel Ios, Paros, Mykonos und Chalkidiki. Wenn nicht, und Sie einen intensiven Sommer erleben möchten, sind Ios, Korfu und Kreta gut geeignet. Diejenigen unter Ihnen, die sich vor allem entspannen und der Natur ein Stück näher kommen wollen, sollten Thassos, Mani, Samos, Chios, Samothraki, Kefalonia und Leros erkunden.

Griechenland ist ein schönes Land, das ist wahr. Griechenland ist auch kulturell und historisch eines der interessantesten Länder der Welt. Wird Ihr Interesse dadurch geweckt?

Wenn Sie vor allem in die griechische Kultur und die historische Vergangenheit eintauchen möchten, dann sollten Sie mit den Basics beginnen. Überlegen Sie, welche Epoche Ihnen am besten gefällt, und besuchen Sie das repräsentativste Ziel. Wenn Ihnen zum Beispiel die Akropolis und das Parthenon in Athen als erstes einfallen, dann buchen Sie einfach ein Ticket in die griechische Hauptstadt. Glücklicherweise sind Athen und die Präfektur Attika zu jeder Jahreszeit schön (Juli und August sind die heißesten Sommermonate), und das ist mehr als genug, um den ganzen Sommerurlaub dort zu verbringen.

Wie wäre es mit einem Winterurlaub in Griechenland?

Griechenland ist nicht umsonst eines der beliebtesten Winterreiseziele. Nicht etwa, weil es in diesem Land keine wunderbaren Orte gibt, die sich ideal für einen Winterurlaub eignen, sondern weil Griechenland im Vergleich zu den nordeuropäischen Ländern in Bezug auf das Wetter in einer schlechteren Position ist. Sie werden dort nicht die imposanten verschneiten Berge finden, die Sie zum Beispiel in Deutschland vorfinden, dafür aber bezaubernde und malerische Dörfer, schöne traditionelle Hotels und zahlreiche Tavernen und Restaurants. Für Ihren ersten Besuch in Griechenland im Winter sollten Sie sich Papigon, Pelion, Arahova, Karpenisi, Kaimaktsalan, Kastoria und Kalavryta ansehen.

Die oben genannten Tipps sind für Ihren ersten Aufenthalt in Griechenland gedacht, aber Sie können auch gerne mit anderen Reisezielen und alternativen Optionen experimentieren. Besuchen Sie auch Anafi, die Inseln Schinousa und Donousa, Symi, Tilos, Chalki, Thassos und Lipsoi.