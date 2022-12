Zum dritten Advent: Schneesturm in Deutschland droht!

Kalte Polarluft zieht nach Deutschland – und nicht nur das: Es droht möglicherweise ein Schneechaos zum dritten Advent! In einigen Regionen der Republik sind laut Experten bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich.

Kommt nach Deutschland jetzt der erste Wintereinbruch? Danach sieht es wohl aus! Denn es wird nicht nur richtig kalt, sondern da kommt auch ziemlich viel vom Himmel runter. Zum dritten Advent könnte es vor allem im Süden und Südosten sehr winterlich werden. Doch auch in der Mitte, im Westen und im Nordosten könnten heftige Schneefälle für Chaos sorgen.

Zum dritten Advent kommt der Winter

„Am 3. Advent dürfte es in einigen Landesteilen spannend werden. Ein Schneetief über Osteuropa zieht nach Deutschland. Doch wie weit wird es bei uns ‚reinkommen‘? Wie weit dehnen sich die Schneefälle auf. Besonders betroffen dürfte wohl der Südosten von Deutschland sein. Vor allen Dingen rund um den Bayerischen Wald könnten etliche Zentimeter Neuschnee vom Himmel kommen. Ohne Winterreifen wird dort kaum noch etwas gehen. Doch auch der Rest von Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen, Teile von Hessen und Rheinland- Pfalz könnten von dem Schneetreiben etwas abbekommen. Doch noch ist die exakte Zugbahn unsicher“, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

Chancen auf weiße Weihnachten steigen

Der Wetter-Experte weiter: „Doch eines ist klar: Es ist der winterlichste Dezemberauftakt seit mindestens 12 Jahren. Zuletzt gab es im Dezember 2010 so winterliches Wetter, allerdings war es damals noch ein ganzes Stück kälter gewesen. Das mit der Kälte könnte sich allerdings am kommenden Wochenende ebenfalls intensivieren. Mit dem Schnee ziehen aus Nordeuropa kalte Luftmassen nach Deutschland. Tagsüber stellt sich immer öfters leichter Dauerfrost ein. Der Winter ist gekommen um zu bleiben. Ob er auch noch an Weihnachten da sein wird ist allerdings noch unsicher, aber nicht unmöglich. In diesem Jahr ist die Ausgangslage für ein weißes Weihnachtsfest so gut wie seit Jahren nicht mehr.“ Schon gelesen? Weiße Weihnachten 2022: Sibirische Kälte kommt! So stehen laut einem Experten die Chancen