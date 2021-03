Die emotionale GNTM-Teilnehmerin Zoe Saip und der protzige Ex-Swingerclub-Besitzer Prinz Alexander von Anhalt wagen das Experiment der Obdachlosigkeit. Reality-Star und Influencer Tobi Wegener setzt in der RTLZWEI-Doku “Prominent und obdachlos” seine Reise ebenfalls fort.

Zoe Saip – für ihre unkontrollierten emotionalen Ausbrüche berühmt-berüchtigtes Model, hat große Ziele: Sie will auf die Situation obdachloser Menschen aufmerksam machen und ihnen mit Rat und Tat helfend zur Seite stehen. In Hamburg versucht Zoe verzweifelt, Obdachlosen zu helfen – und muss zutiefst erschüttert und verwirrt feststellen, dass hier niemand auf ihre Hilfe gewartet hat. Die 21-Jährige kommt an ihre körperlichen und psychischen Grenzen: Die Nächte auf dem harten Asphalt, die Verschlossenheit der obdachlosen Menschen, Ignoranz, Hunger und Durst bringen sie schon vor der zweiten Nacht an den Rand eines Nervenzusammenbruchs.

Alexander von Anhalt ist auch dabei

Ganz anders Prinz Alexander von Anhalt. Er trifft in Berlin auf Obdachlose, denen er auf den Kopf zusagt, dass er sie für faul und antriebslos hält – und stößt auf erstaunlich wenig Widerspruch. Außerdem: Betteln sollte man verbieten, denn dann wären alle Menschen gezwungen, sich einen Job zu suchen – verkündet der Prinz vor dem Kanzleramt. Erst als der 49-jährige ganz tief in den Sumpf aus Alkohol, Drogen und völliger Perspektivlosigkeit am Bahnhof Zoo eintaucht, gerät sein Weltbild langsam ins Wanken.

Für Tobias Wegener geht das Experiment weiter

Weiter geht es für Tobias Wegener – Immer tiefer taucht der ‚Love Island‘- Teilnehmer in die bittere Welt der Obdachlosigkeit ein und wird mit Dingen konfrontiert, die er in seinen „normalen“ Alltag nicht kennt – Drogen, Alkohol, emotionale Verwahrlosung und Einsamkeit. Tränen, Erschöpfung und pures Entsetzten bringen den 27jährigen an den Rand der Aufgabe. Wird er die 72 Stunden durchstehen? RTLZWEI zeigt “Prominent und obdachlos” am Mittwoch um 20:15 Uhr.