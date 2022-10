Es ist wieder soweit: Am kommenden Wochenende wird wieder an der Uhr gedreht. Denn dann beginnt die Winterzeit. Doch immer wieder stellen wir uns die Frage: Müssen wir die Uhr vor oder zurück drehen?

Am letzten Oktober-Wochenende endet die Sommerzeit. Dann beginnt bei uns die dunkle Jahreszeit, denn es wird wieder deutlich zeitiger dunkel. Die Uhr wird in der Nacht vom 29. zum 30. Oktober umgestellt. KUKKSI verrät, wie du deine Uhren umstellen musst.

So werden die Uhren umgestellt

Es gibt eine Eselsbrücke! Diese lautet: „Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen.“ Das bedeutet: Die Uhr wird in der Nacht von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt – das bedeutet: Uns wird eine Stunde geschenkt! Damit beginnt die Winterzeit, welche auch als Normalzeit gilt. Normalerweise wurde die Stunde in den vergangenen Jahren vor allem für eine längere Partynacht genutzt – doch das ist in Corona-Zeiten in diesem Jahr undenkbar.

Macht die Zeitumstellung noch Sinn?

Immer wieder wird der Sinn der Zeitumstellung diskutiert, ob diese überhaupt noch sinnvoll ist. Die Abschaffung wird schon seit Jahren gefordert – doch umgesetzt wurde das bisher noch nicht. Die Zeitumstellung gibt es in Deutschland übrigens erst seit 1980 – insgesamt gibt es diese aber schon deutlich länger. Erfinder Benjamin Franklin ist einer der Gründerväter der USA und erwähnte die Zeitumstellung erstmals im Jahr 1784 in einem Brief. Dabei kritisierte er den hohen Verbrauch an Kerzen und wollte das Sonnenlicht besser ausnutzen. Im Jahr 1893 gab es ähnliche Überlegungen im Deutschen Reich. Während der Ölkrise von 1973 wurde die Zeitumstellung dann in mehreren europäischen Ländern eingeführt. Einige Jahre später zog dann auch Deutschland noch. Im Jahr 1996 wurde die Regelung überarbeitet und die Zeiten in Europa vereinheitlicht. Ob die Zeitumstellung nun bald wieder abgeschafft wird, bleibt abzuwarten – vielleicht drehen wir letztmalig an der Uhr. Und falsl nicht: Im März 2021 beginnt dann wieder die Sommerzeit.