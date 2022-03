Es ist wieder soweit! Am kommenden Wochenende beginnt die Sommerzeit in Deutschland. Das bedeutet: Die Zeitumstellung steht wieder an! Doch in welche Richtungen werden eigentlich die Uhren gedreht?

Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht – und zwar dann, wenn die Winter- oder Sommerzeit beginnt. Nun ist es wieder soweit: Die Sommerzeit beginnt! Die Zeitumstellung findet in der Nacht vom 26. zum 27. März 2022 statt. Und immer wieder fragen sich die meisten: In welche Richtung wird die Uhr eigentlich gedreht?

So wird die Uhr am 28. März umgestellt

In diesem Jahr stehen zwei Termine für die Zeitumstellung an – einmal am 27. März und dem 30. Oktober 2022. Dann werden die Uhr entweder vor- oder zurückgedreht – aber in welche Richtung muss man diese am 28. März drehen? Die Uhr muss von 2 auf 3 Uhr vorgestellt werden. Morgens bleibt es länger dunkel, aber abends dafür länger hell – in der Winterzeit ab 31. Oktober ist das genau andersherum: Dann bleibt es morgens länger hell und abends wird es zeitiger dunkel.

Wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Immer wieder wird darüber diskutiert, ob die Zeitumstellung abgeschafft werden soll – die Diskussion gibt es bereits seit vielen Jahren. Doch bisher konnte das noch nicht umgesetzt werden. Das Thema wird aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Denn die EU will sich vorerst auf die Eindämmung der Pandemie konzentrieren – aber Themen wie die Zeitumstellung müssen daher warten. Denn alle EU-Mitgliedsländer müssen darüber abstimmen, damit in Europa kein Flickenteppich an Zeitzonen entsteht – und während einer Pandemie ist das wohl kaum machbar. Dennoch sind auch viele Verbraucher sind von der Zeitumstellung mittlerweile ziemlich genervt. Denn immer wieder steht zur Debatte, ob diese überhaupt noch Sinn macht. Diese wurde damals eingeführt, um weniger Energie und Strom zu verbrauchen – mittlerweile sehen die meisten den Nutzen nicht mehr und fordern daher eine Abschaffung der Zeitumstellung.