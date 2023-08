Zahlen steigen wieder: Droht ein neuer Corona-Herbst?

Die Infektionszahlen steigen wieder deutlich an! Seit Wochen nehmen die Corona-Fälle stark zu. Das hängt unter anderem mit neuen Virusvarianten zusammen, welche auf dem Vormarsch sind. Droht uns wieder ein Corona-Herbst?

Bei den meisten Menschen herrscht eine Grundimmunität aus Impfungen und Infektionen in Deutschland. Dennoch besteht das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Erkrankungen mit Corona sind bei jedem Menschen möglich – jedoch sind die Verläufe nicht mehr so schwerwiegend, wie zu Beginn der Pandemie damals. Patienten müssten heute demnach kaum noch auf die Intensivstation.

Dennoch blicken Experten mit Sorge auf die neuen Zahlen. In der vergangenen Woche haben sich rund 4.000 Menschen mit Corona infiziert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Dunkelziffer könnte noch deutlich höher liegen. Denn es wird lange nicht mehr so viel getestet, wie damals. „Wir sehen kaum noch Covid-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen, allerdings gab es in den letzten Monaten auch kaum nennenswerte Infektionen in der Bevölkerung“, sagt der Intensivmediziner Christian Karagiannidis laut RTL.

Experten sehen keine pandemische Situation

„Für Panik gibt es gerade keinen Grund, wir haben es eigentlich geschafft. Wir sind in der endemischen Phase“, sagt Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und weiter: „Aber wir sind immer noch nicht auf dem Schnupfen-Niveau, wir sind auf dem Grippe-Niveau.“ Derzeit sind neue Varianten von Corona unterwegs – fraglich ist, wie sehr diese das Immunsystem angreifen könnten. In den vergangenen Jahren sind die Corona-Zahlen immer wieder im Herbst angestiegen – das könnte auch in diesem Jahr der Fall sein. Da die Verläufe in den meisten Fällen jedoch schwach verlaufen, sehen Experten keine pandemische Situation und damit dürfte es auch keine Einschränkungen wie Maskenpflicht oder Abstand mehr geben. Auffrischimpfungen werden nur noch Risikogruppen empfohlen – dazu zählen ältere Menschen, Mitarbeiter in Pflegeheimen oder Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. Wer Erkältungssymptome hat und einen Rückgang des Geruchs- und Geschmackssinn feststellt, sollte einen Selbsttest machen und bei einem positiven Ergebnis den Kontakt zu anderen Menschen meiden. Die Tests sind im Einzelhandel verfügbar.