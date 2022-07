YouTuber Technoblade stirbt mit nur 23 Jahren an Krebs!

Traurige Nachrichten aus der YouTuber-Szene! Web-Star Technoblade ist im Alter von nur 23 Jahren verstorben. Der Influencer hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

Mehr als 10 Millionen Abonnenten begeisterte Technoblade die Community mit seinen Gaming-Videos. Im vergangenen Jahr traten plötzlich heftige Schmerzen in seinem Arm auf und hat sich deshalb im Krankenhaus untersuchen lassen. Kurz danach hatte er traurige Nachrichten für seine Fans: Es wurde im Krebs im vierten Stadium diagnostiziert.

Technoblade wurde nur 23 Jahre alt

Mit nur 23 Jahren ist der Influencer verstorben. Sein Vater gab die Todesnachricht auf dem YouTube-Kanal des Minecraft-Gamers bekannt. „Hallo zusammen, hier ist Technoblade! Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Also lasst uns ein letztes Gespräch führen… Mein richtiger Name ist Alex“, heißt es in einem Statement. Seine letzten Worte wurden in dem Clip von seinem Vater vorgelesen.

Fans reagieren bestürzt

Das Video wollte der YouTuber schon vor einigen Monaten drehen – jedoch haben sie lange gewartet, dass Technoblade nur noch eine kurze Nachricht an seine Fans verfassen konnte. Rund 8 Stunden später sei er an den Folgen der Krebserkrankung verstorben. Zahlreiche Fans reagierten fassungslos auf die Todesnachricht. „Du wirst in unser aller Herzen weiterleben als ein wahrhaft ikonischer Held des Internets. Danke für alles“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer User meint: „Ruhe in Frieden, Alex. Du warst so ein aufrichtiger, lustiger Kerl. Du hast so viele Leben verändert.“