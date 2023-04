Yoga Jordan: Influencerin bringt ihre Tochter tot zur Welt

Schwerer Schicksalsschlag für Yoga Jordan: Die Influencerin musste in der 16. Schwangerschaftswoche ihr Baby tot auf die Welt bringen. Bei Instagram schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild mit ihrer Tochter in den Arm einen emotionalen Text.

Es ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann: Umut Kekilli und seine Verlobte Ina Schnitzer, die als „Yoga Jordan“ bekannt ist, haben ihr Baby verloren. „Meine kleine Ellah, du bist jetzt ein Sternenkind. Auch wenn wir nur eine kurze Zeit mit dir verbringen konnten, war es für uns eine so wertvolle Zeit. Du wirst für immer in unseren Herzen sein, mein kleiner Engel“, schrieb die Influencerin bei Instagram.

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag für Yoga Jordan

Es ist innerhalb weniger Monate der zweite schwere Schicksalsschlag für Yoga Jordan. Denn die Influencerin habe bereits damals eine Fehlgeburt erlitten. „Wir lieben Kinder, sind Familienmenschen. Noch eins wäre schön“, sagte sie damals in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Damit ihr Wunsch klappt, hatte sie einen gesunden Lebensstil – viel Sport und eine ausgewogene Ernährung.

In einem weiteren Bild sieht man den Fußabdruck des Babys. „Ich war so froh, dass meine Mutter und Umut bei mir waren. Es war für alle sehr emotional, denn meine Mutter hatte auch am 1. April (wie ich) ihr erstes Kind verloren", schreibt sie bei Instagram. „Es ist keine Frage, dass ich viel Zeit brauche, um zu heilen und zu verarbeiten. (…) Das ist etwas, was ich mit mir selbst ausmachen muss", heißt es weiter.